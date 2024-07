Sumitomo Rubber do Brasil comemora 13 anos no Brasil com presente especial para seus clientes

Em operação no país desde julho de 2011, a Sumitomo Rubber do Brasil, detentora das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo, tem se destacado como uma das principais fabricantes no setor de pneus, trazendo inovação, qualidade e segurança para o mercado brasileiro.

Para comemorar essa data especial e reforçar seu compromisso com a satisfação dos clientes, a Sumitomo Rubber decidiu presentear seus clientes com a extensão do programa de benefícios “Garantia Mais” por 6 meses, a partir de 1º de julho. Dessa forma, em celebração a esta data especial, quem ganha o presente são os consumidores.

Diferencial no mercado brasileiro, o programa “Garantia Mais” se destaca ao oferecer a reposição integral dos pneus em caso de danos acidentais ocorridos em situações cotidianas que comprometam a estrutura do produto. Este benefício, lançado em 2015, é destinado aos clientes que compraram e instalaram ao menos dois pneus Dunlop ou Falken nas lojas oficiais e credenciadas da fabricante, conforme o regulamento da campanha.

Além da tradicional garantia de cinco anos, o programa “Garantia Mais” proporciona uma cobertura adicional, assegurando ainda mais tranquilidade aos motoristas. São cobertos danos como bolhas, cortes, rasgos e perfurações nas laterais ou na banda de rodagem que não possam ser reparadas, durante seis meses de uso, limitado a 10.000 km rodados, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Os consumidores interessados em aproveitar os benefícios do programa “Garantia Mais” podem obter mais informações no site oficial da Dunlop ou visitar uma revenda autorizada. Profissionais qualificados estão prontos para fornecer orientações detalhadas sobre a cobertura do programa, que é aplicável a pneus de automóveis, SUVs e Pick-ups das marcas Dunlop e Falken a partir do aro 15, conforme especificado no regulamento.

Os consumidores também têm acesso à cobertura e às regras do programa por meio do Termo de Garantia Complementar fornecido no momento da compra ou no site oficial da Dunlop. Além disso, é possível realizar uma avaliação do produto em uma das lojas autorizadas da Dunlop, onde técnicos especializados garantem a substituição adequada em caso de danos que tornem o pneu impróprio para uso.

“As ruas e rodovias brasileiras são repletas de desafios para os motoristas. Por essa razão, renovamos o programa ‘Garantia Mais’ para demonstrar nosso compromisso com o conforto e a segurança dos nossos clientes. Ao celebrarmos 13 anos de presença no Brasil, estamos orgulhosos do impacto positivo que nossos produtos e serviços têm proporcionado, e seguimos dedicados a oferecer soluções que tragam tranquilidade e segurança para todos os motoristas”, declara Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus.

Para mais informações, para conhecer quais produtos possuem cobertura e outros detalhes do programa Garantia Mais, visite o site oficial da Dunlop ou dirija-se a uma revenda autorizada. https://www.dunloppneus.com.br/garantia.