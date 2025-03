Sumaré registra primeiras mortes por dengue em 2025

A cidade de Sumaré, localizada no interior de São Paulo, registrou nesta quarta-feira (12) as duas primeiras mortes por dengue deste ano, elevando o total de óbitos pela doença na região de Campinas para 36 desde o início de 2025.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas eram homens, com idades de 60 e 49 anos. O primeiro residia na área do Nova Veneza, enquanto o segundo morava na região central da cidade. No total, Sumaré contabiliza até o momento 1.112 casos confirmados da enfermidade.

A situação da dengue é preocupante em toda a região, que inclui municípios como Mogi Guaçu, Amparo e Americana, onde também foram registrados óbitos. Os números são alarmantes e refletem a necessidade urgente de medidas preventivas eficazes.

Em relação ao total de mortes na região, os dados são os seguintes:

Mogi Guaçu – 13

Amparo – 8

Americana – 6

Indaiatuba – 2

Sumaré – 2

Artur Nogueira – 1

Campinas – 1

Espírito Santo do Pinhal – 1

Hortolândia – 1

Mogi Mirim – 1

A dengue é uma doença viral que pode causar sintomas graves como febre alta repentina, dores musculares intensas, manchas vermelhas na pele, vômitos e diarreia, levando à desidratação. Diante da aparição desses sinais, a Secretaria de Saúde orienta que os moradores busquem atendimento médico em uma das unidades de saúde disponíveis na cidade.

Para conter a propagação do vírus da dengue, algumas medidas preventivas são recomendadas:

Instalar telas de proteção nas janelas com buracos menores que 1,5 milímetros;

Manter portas e janelas fechadas durante o amanhecer e o anoitecer;

Limpar terrenos e evitar acúmulo de materiais que possam servir como criadouros;

Tampar tonéis e caixas d’água;

Manter calhas limpas e garrafas viradas com a boca para baixo;

Utilizar lixeiras bem fechadas;

Limpar ralos e aplicar telas para evitar a entrada de mosquitos;

Cuidar da limpeza semanal dos pratos de vasos de plantas;

Utilizar repelentes elétricos (cuidado com alergias) e difusores de citronela;

Evitando produtos perfumados que possam atrair insetos.

A comunidade é chamada a se unir nas ações preventivas para mitigar os efeitos da dengue. É fundamental que cada cidadão faça sua parte na luta contra essa doença que afeta milhares de pessoas anualmente.