Sumaré recebe espetáculo gratuito do Diversão em Cena no domingo (7)

Espetáculo “Jogo de Imaginar” abre a temporada do Diversão em Cena – maior projeto do país de formação de plateia em teatro infantil — em Sumaré no domingo, 7, às 15h, na Quadra do Sesi.

O público é convidado a navegar pela história do teatro a partir da viagem de um menino negro chamado Eulindo em busca de sua ancestralidade.

Eulindo vai parar dentro de um teatro em busca de seu avô. Lá, ele vive uma aventura deliciosa e engraçada através das origens do teatro, passando pela commedia dell arte, o teatro de Shakespeare, a tragédia grega e o teatro experimental do negro, de Abdias do Nascimento. O espetáculo tem 50 minutos de duração e é gratuito. Jogo de Imaginar é uma homenagem ao teatro, a imaginação, onde é celebrado um pacto entre atores e espectadores, que faz com que ambos os lados se permitam sonhar, imaginar e inventar o aqui e o agora.

Promovido pela Belgo Arames e pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

A Barracão Cultural é um núcleo de criação que há 22 anos produz espetáculos para o público infantil e jovem, para ruas e espaços abertos e para adultos. Indicado ou ganhadordos principais prêmios de teatro, tem ainda em seu repertório: “O Passarinho que não sabia voar”, “Um arco-íris colorindo o céu”, “Nós”, “ENTRE”, “Já pra Cama!”, entre outros.

FICHA TÉCNICA (completa)

Dramaturgia: Lucas Moura

Direção: Thaís Medeiros

Atuação: Caio Teixeira e Guilherme Wander

Trilha sonora e canções originais: Morris

Direção de Arte (cenografia, figurino e adereços): Eliseu Weide

Luz: Ayra Flores

Voz off: Eloisa Elena

Adereços de luz: Tetê Ribeiro

Coordenação Técnica e operação de som: Maurício Mateus

Operação de luz: Letícia Carmona

Assistência de Produção: Alê Picciotto e Tetê Ribeiro

Concepção do projeto e coordenação geral: Eloisa Elena

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Jogo de Imaginar (Barracão Cultural)

7 de julho, domingo, às 15h.

Local: Quadra Esportiva do SESI Sumaré (R. Amazonas, 99, Jardim Conceição (Nova Veneza)

Classificação indicativa: 5 anos

Duração de 50 minutos

Grátis

Sobre a Belgo Arames

A Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua com a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

Sobre a Magenta Cultural

A Magenta é uma empresa que contribui para realização de projetos culturais nas suas mais diversas linguagens, oferecendo plano de gestão e produção aos realizadores.

Desde o início de suas atividades no início de 2013, a empresa esteve presente em projetos de responsabilidade sócio cultural, de marketing cultural, de acessibilidade, todos realizados com equipes multidisciplinares e processos colaborativos.

A empresa é fruto da especialização de Maysa Lepique (gestora responsável) que ao longo de sua carreira como atriz sempre esteve envolvida no planejamento, gestão, administração financeira e produção de projetos teatrais.

Sobre a Mina Cultural/ EXPERIÊNCIA, CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA

Com o slogan “Apoiando marcas a mudar o mundo”, a Mina Cultural atua desde 2007 no fortalecimento da imagem e do propósito de empresas por meio de projetos transformadores. Conectar marcas às demandas da sociedade por meio de projetos de impacto, inspirando empresas a serem agentes de transformação, criando soluções criativas e inovadoras para questões sociais e ambientais gerando valor compartilhado.

A Mina Cultural viabiliza a realização de centenas de projetos culturais, esportivos, de saúde, educação e direitos humanos, para os mais diversos públicos em todas as regiões do Brasil, sempre comprometida com empresas que contribuam para um mundo mais justo e sustentável, assumindo responsabilidades e abraçando causas para reforçar sua identidade.