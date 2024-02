Sul do Brasil registra crescimento histórico no transporte rodoviário

O setor de transporte rodoviário no Sul do Brasil experimentou um crescimento exponencial em 2023, evidenciando a importância crucial dessa modalidade para a economia regional e nacional. Dados recentes do Transvias destacam um aumento impressionante nas consultas de transporte, refletindo um dinamismo sem precedentes na região.

Rio Grande do Sul: Registrou um aumento de 93,70% nas consultas de transporte no último trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. Especificamente, a rota de São Paulo para Porto Alegre viu um salto de 98,07% nas buscas, sinalizando uma demanda robusta e uma infraestrutura em crescimento.

Santa Catarina: Com um aumento geral de 119,57% nas consultas, a região testemunhou saltos notáveis em destinos específicos. Florianópolis teve um aumento de 66,68%, enquanto Itajaí e Joinville registraram aumentos de 126,11% e 125,14%, respectivamente, demonstrando um fortalecimento no comércio e na logística interna.

Paraná: Liderando o crescimento com um aumento de 158,78% nas consultas, o estado viu aumentos significativos para destinos como Curitiba e Londrina, com 108,59% e 107,46%, respectivamente. Isso reflete o potencial logístico e a capacidade de resposta do setor a um mercado em evolução.

Célio Martins, gerente de novos negócios do Transvias, comenta sobre a revolução em curso: “Estes números não são apenas estatísticas; eles representam uma transformação no setor de transporte rodoviário do Sul do Brasil. A adoção de novas tecnologias, juntamente com melhorias na infraestrutura, está permitindo que essa região tenha um caminho com eficiência logística e sustentabilidade. Além disso, a diversificação nas cargas transportadas, incluindo o aumento significativo no transporte de cargas fracionadas, destaca a adaptabilidade e a inovação contínua dentro do setor.”

Além disso, o PIB (Produto Interno Bruto) do setor de Transporte, Armazenagem e Correios cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2023, comparado ao mesmo período de 2022, o crescimento foi de 5,1%. Este aumento é mais expressivo do que o registrado nos últimos trimestres de 2022, marcando uma tendência ascendente contínua que impulsiona a economia brasileira.

Este crescimento não apenas impulsiona a economia local, mas também sinaliza um avanço significativo em direção a operações mais sustentáveis e eficientes, preparando o terreno para um futuro onde o Sul do Brasil pode se tornar um modelo logístico para o resto do país. Martins comenta sobre a revolução em curso: “Estamos presenciando uma era de inovação e crescimento que, sem dúvida, contribuirá ainda mais para o PIB nacional.”

Sobre o Transvias

Fundado em 1951, o Transvias se consolidou como o principal guia de transportes do Brasil. Com a missão de facilitar o redespacho de carga em todo o território nacional e no Mercosul, o Transvias é uma ferramenta indispensável para conectar indústrias, comércios e transportadoras. O guia oferece uma plataforma abrangente, tanto em sua versão impressa, que circula semestralmente, quanto na sua versão online, sempre atualizada.

O Transvias mantém um extenso cadastro atualizado com mais de 12 mil transportadoras, cobrindo mais de 1.4 milhão de rotas em todo o país. Esta rede extensa permite uma eficiente conexão entre transportadoras e clientes em todos os estados do Brasil, aumentando a eficácia e agilidade nas transações comerciais e no transporte de cargas. Especializado no transporte de cargas fracionadas, o Transvias atende à crescente demanda de empresas e indivíduos que necessitam de transporte para quantidades menores de produtos. Este sistema é crucial para setores como e-commerce, varejo e indústria, e oferece vantagens como transparência nas negociações de frete e eficiência na entrega de mercadorias.

O Transvias desempenha um papel vital na economia brasileira, facilitando não apenas transações comerciais, mas também contribuindo significativamente para o crescimento econômico do país. O mercado de carga fracionada, essencial no setor logístico brasileiro, representa cerca de 61% do total do transporte de cargas no país, com um movimento anual de mais de U$70 bilhões.

