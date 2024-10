“Sujeito Homem”: Guilherme & Benuto iniciam divulgação do DVD “+Amor+Música”

Guilherme & Benuto iniciam a divulgação de “+Amor+Música”, o grandioso projeto audiovisual que é o maior DVD da carreira dos irmãos, gravado em São Paulo no mês de setembro. A dupla lança o single “Sujeito Homem” [LINK] nesta quinta-feira (17) em todas as plataformas digitais.

Guilherme & Benuto são conhecidos por sua autenticidade e por sempre inovarem nos projetos, desta vez não foi diferente. Escrita pelos artistas ao lado de Renno Poeta, Jonatha Felipe e Higor Kaique, a faixa fala sobre um homem querer conquistar e mostrar para a mulher que ele é diferente dos outros.

Este é o sexto DVD da carreira de Guilherme & Benuto, que, ao todo, conta 22 músicas inéditas, levando ao sertanejo arranjos do violino (tocado por Benuto) e do piano (tocado por Guilherme). Com ponte, telões móveis e convidados mais que especiais, este projeto chega para mostrar a grandiosidade da dupla. Já na abertura do “+Amor +Música” conseguimos entender um pouco da dimensão do palco e riqueza musical que compõem o projeto.

Sendo uma das principais duplas sertanejas do mercado, os artistas contam com quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, principal plataforma de streaming, e acabaram de embarcar em mais uma turnê internacional com shows em Bruxelas (Bélgica), Londres (Inglaterra) e Lisboa (Portugal).