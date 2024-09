Suicídio é segunda principal causa de morte materna no pós-parto

Neste mês de setembro, também conhecido como “Setembro Amarelo”, a prevenção ao suicídio ganha atenção. Entre os muitos focos relacionados ao tema, é preciso tratar das mulheres no pós-parto, já que, apesar da chegada de um filho ser um momento de grande emoção e alegria para boa parte das mulheres, ela também pode gerar mudanças profundas, inclusive relacionadas à saúde mental de quem se tornou mãe.

A depressão pós-parto é uma condição que reúne sentimentos de tristeza e falta de esperança e pode evoluir para quadros mais sérios se não for percebida e tratada. Estima-se que entre 10% a 20% das mulheres sofrem de depressão pós-parto em âmbito mundial e, no Brasil, algumas pesquisas mostram que a taxa pode chegar a 26%.

De acordo com Karla Cerávolo, psicóloga obstétrica e diretora da Organização De Umbiguinho a Umbigão e coordenadora do curso de pós graduação em psicologia perinatal e obstétrica do Instituto Suassuna, é de crucial importância que a mulher tenha apoio na fase inicial de um novo ciclo familiar. “A fase que se dá no pós-parto é de mudanças profundas e é necessário atenção à saúde mental e emocional da mulher. Esse é o papel da Psicologia Perinatal, que oferece suporte, orientação e intervenção quando necessário, contribuindo para um começo de vida mais saudável e emocionalmente equilibrado para ambos”, explica.

Segundo Karla, a depressão pós-parto não tratada pode levar a consequências mais sérias. “Não se fala muito sobre isso, mas o fato é que, depois das complicações relacionadas ao parto, o suicídio é a segunda principal causa de morte materna, um indicativo triste e que poderia ser evitado se houvesse mais foco à saúde mental das mulheres”, afirma.

A psicóloga obstétrica explica que a gravidez, o pós-parto e os primeiros 1000 dias após o nascimento são momentos de grande vulnerabilidade para as mães. “A Psicologia Perinatal ajuda a identificar e tratar problemas de saúde mental, como depressão pós-parto, baby blues e outros desafios emocionais que podem afetar negativamente a mãe e o bebê”, complementa.

Karla Cerávolo também alerta para a necessidade dos familiares e pessoas próximas estarem atentas aos principais sintomas que indicam que a mulher pode estar sofrendo de depressão pós-parto ou outros problemas relacionados à saúde mental. São eles:

Fadiga extrema ou falta de energia, mesmo após o descanso

Irritabilidade ou raiva desproporcional

Dificuldade em criar vínculo ou se conectar emocionalmente com o bebê

Alterações no sono, mesmo quando o bebê dorme

Ansiedade intensa ou ataques de pânico

Sentimentos de inutilidade ou culpa por não ser uma “boa mãe”

A psicóloga alerta que é preciso buscar ajuda caso a situação persista por muito tempo ou os sintomas forem muito intensos. “O pós-parto costuma ser muito romantizado e muitas mães, apesar de estarem sofrendo, nem sequer pensam em buscar algum tipo de ajuda, por isso precisamos normalizar a questão da saúde mental para que possamos ter indicadores mais positivos e famílias mais felizes”, finaliza Karla Cerávolo.

