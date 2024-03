Sudeste tem alerta para grandes volumes de chuva neste domingo (24)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de “grande perigo”, pelo acumulado de chuva, para regiões dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O aviso do instituto teve início neste sábado (23) e permanece ativo para o domingo (24).

Entre os riscos potenciais estão mais 60 mm/h de chuva ou mais de 100 mm/dia. Com isso, há risco de formação de alagamentos e também deslizamentos de encostas, aponta o Inmet.

Desde sexta (22), as chuvas já provocaram a morte de ao menos oito pessoas no estado do Rio e outras quatro no Espírito Santo. Os bombeiros atendem a chamados relacionados a deslizamentos de terra, desabamentos, quedas de árvores e inundações.

O alerta do Inmet é direcionado à região metropolitana do Rio de Janeiro, norte fluminense, Vale do Rio Doce, noroeste fluminense, Baixadas, centro fluminense, zona da mata, central espírito-santense e sul do ES.

Olhando especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, a previsão continua sendo de chuva, de acordo com o Centro de Operações Rio e o Alerta Rio.

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, há diversas áreas do estado com riscos hidrológicos e de deslizamento moderado, alto ou muito alto. Campos dos Goytacazes e Petrópolis, por exemplo, são dois dos locais classificados pela Defesa Civil como os de situação mais crítica.

SÃO PAULO

Partes de São Paulo, especialmente locais próximos ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, também estão sob alerta do Inmet. Neste caso, contudo, o perigo potencial se deve à previsão de chuvas intensas, e o aviso é válido até as 11h deste domingo.

Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também estão previstos fortes ventos, com velocidade de 40 a 60 km/h.

Ainda de acordo com o instituto, a cidade de São Paulo deve ter chuva durante todo o domingo. Quanto à temperatura, a mínima prevista para a capital paulista é de 17°C, e a máxima, de 24°C.