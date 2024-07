Sudeste abriu mais de 200 mil empresas em abril

Em abril, foram abertos 201.008 novos negócios no Sudeste do país, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. São Paulo se destacou como o estado com o maior número de registros (120.044).

Veja, no gráfico a seguir, os dados por Unidades Federativas na região:

Na visão nacional, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, em abril, foram criados 396.802 novos negócios. Além de ser o maior número registrado desde o início da série histórica do índice, que começou em janeiro de 2010, o volume representa uma alta de 32,7% em comparação com o mesmo mês de 2023. Confira, a seguir, os dados dos últimos 12 meses:

“O ambiente de negócios dinâmico e as políticas governamentais de apoio ao empreendedorismo têm estimulado a abertura de novas empresas. A aceleração da transformação digital também permite que muitos empreendedores iniciem suas atividades com menos necessidade de capital inicial e enfrentem barreiras de entrada reduzidas. Para manter a saúde financeira dos negócios, é essencial ter acesso a recursos adequados, orientação assertiva e infraestrutura sólida para sustentar o crescimento a longo prazo e evitar riscos de insolvência”, analisa o vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian, Cleber Genero.

O segmento de “Serviços” representou a maior parcela de empresas criadas em abril (73,4%), seguido pelo “Comércio” (19,4%). Quanto ao tipo de negócio, “Microempreendedor Individual” (MEI) destacou-se como a opção preferida (70,9%). Veja o detalhamento das informações de setor e natureza jurídica na tabela e no gráfico a seguir:

São Paulo criou mais de 120 mil negócios em abril

Ainda segundo o levantamento, em abril, o estado de São Paulo concentrou a abertura de 120.044 empresas, uma tendência que se dá pelo seu dinamismo econômico, de acordo com Cleber Genero. Em segundo lugar ficou Minas Gerais (41.593) e Rio de Janeiro (30.954) em terceiro. Nas últimas posições, ficaram Roraima (821), Acre (807) e Amapá (768). Confira o levantamento completo por Unidades Federativas (UFs) abaixo:

Tomada de crédito com responsabilidade auxilia sobrevivência das empresas

Metodologia

Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.