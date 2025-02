Sucesso no streaming, ‘Beleza Fatal’ ganha data de estreia na Band

A Band anunciou oficialmente a data de lançamento de sua nova novela, “Beleza Fatal”, que está programada para estrear no dia 10 de março. A trama, que será exibida de segunda a sexta-feira às 20h30, é esperada com grande expectativa pelo público, prometendo um enredo repleto de drama, vingança e surpresas.

O anúncio foi feito durante a participação do ator Murilo Rosa no programa “Melhor da Tarde”, apresentado por Catia Fonseca. Com um elenco estrelado, incluindo Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga, “Beleza Fatal” promete cativar os telespectadores com sua narrativa intrigante.

A história gira em torno de Sofia, interpretada por Camila Queiroz, uma jovem marcada por traumas do passado. Desde a infância, Sofia testemunhou a prisão injusta de sua mãe, Cléo (Vanessa Giácomo), devido a ações da prima Lola, vivida por Camila Pitanga. Após enfrentar desafios significativos em sua vida, Sofia encontra acolhimento na família Paixão e se une a Elvira (Giovanna Antonelli), que também lida com as consequências de uma cirurgia mal-sucedida em sua filha. Juntas, elas embarcam em uma busca por justiça e vingança contra aqueles que causaram suas desgraças.

Camila Pitanga comentou sobre a complexidade de sua personagem: “A vilania da Lola pode ser muito maldosa, mas não é tão clássica porque ela sofre e padece. No momento em que a heroína começa a vilanizar também, temos aqui um duelo de titãs“. Essa dinâmica entre as personagens promete intensificar o enredo e manter os espectadores na expectativa a cada novo capítulo.

Com direção geral sob a responsabilidade de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu, “Beleza Fatal” conta com um elenco diversificado e talentoso. Além das protagonistas mencionadas, estão presentes nomes como Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira e Julia Stockler. A produção faz parte do selo Max Original e é projetada para oferecer ao público brasileiro uma experiência televisiva rica e envolvente.