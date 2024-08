Sucesso na TV, programa Quintal da Cultura vira musical encenado no Teatro do SESI-SP

Grande sucesso da TV aberta, o programa Quintal da Cultura chega também ao palco do Teatro do SESI-SP numa temporada inédita. “A Incrível Viagem do Quintal” é um musical dirigido por Bete Rodrigues, com texto e direção musical de Fernanda Maia. A estreia no Teatro do SESI-SP será no dia 31 de agosto. O programa, que logo conquistou grande audiência do público jovem e vem encantando gerações desde sua estreia na TV Cultura em 2011, está inteiramente mantido no espetáculo, que é uma realização do SESI com produção de Selma Morente e Célia Forte.

No enredo, os quatro personagens do Quintal estão prontos para realizar uma viagem de muita descoberta. Em cada parada, eles descobrem preciosidades da cultura brasileira e de tradições de cada região deste imenso Brasil. Em cena, o palco se transforma no itinerário da própria viagem. Eles passam por estradas que levam de um lugar a outro, param em vilarejos, visitam fazendas e, nessa saga, conhecem pessoas incríveis que trazem histórias ricas da tradição regional. A viagem será contada com recursos cenográficos simples, estimulando a imaginação do espectador. Em cena com os personagens do Quintal, atores/músicos participam da encenação tocando vários instrumentos, dançando e cantando.

A diretora e criadora do programa, Bete Rodrigues, permanece na direção da atração desde a estreia, em 2011, até os dias atuais. Com conteúdo pertinente à faixa etária de 7 a 11 anos, o programa traz quatro palhaços em aventuras educativas e divertidas, que representam os anseios das crianças. A atração foi uma das maiores audiências da emissora, registrando frequentemente até 4 pontos de pico na Grande São Paulo.

O programa se passa num quintal onde Ludovico, Doroteia, Ofélia, Osório, Quelônio, o jabuti de mais de 100 anos e de muita sabedoria, e a minhoca Minhoquias, que é espevitada, atrevida e cheia de boas ideias, convivem, se divertem, inventam histórias e compartilham conhecimentos.

No Quintal, as crianças aprendem brincando. A cada esquete de humor, história e brincadeira, elas entram em contato com os mais variados temas educativos: música, contação de histórias, literatura, folclore e fábulas de diversas regiões do Brasil e do mundo, libras (língua brasileira de sinais), língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte, atividades físicas e expressão corporal.

Vale ressaltar que o programa venceu o Prêmio APCA como “Melhor Programa Infantil de 2014” e foi um dos finalistas do Festival ComKids – Prix Jeunesse Iberoamericano, em 2015.

Uma das características mais relevantes do programa é o seu grande alcance em todo o território nacional e até mundo afora. Em plena era digital, os telespectadores enviam centenas de cartas por mês com histórias e desenhos dos personagens. Para dar uma resposta maior a esse público, começou a produção de “A hora da Dona Coruja” no segundo semestre de 2021, com exibição exclusiva no YouTube aos sábados, para aproximar os personagens ainda mais das crianças e dar espaço para elas se expressarem e se aproximarem deles.

“Os personagens do Quintal ainda exercem forte influência no imaginário das crianças. A valorização do teatro e da música como ponte de desenvolvimento de crianças e adolescentes é importante porque favorece o contato deles com a identidade cultural do nosso país. Além de entretenimento, no espetáculo a gente traz referências musicais de todas as regiões do Brasil”, diz Bete Rodrigues, diretora cênica.

As produtoras Selma Morente e Célia Forte explicam que “o espetáculo estimula o interesse dos espectadores por temas variados, incentiva o aprendizado por meio de expressões artísticas pouco oferecidas às crianças, e contribui para formar espectadores e apreciadores da música e do teatro. Ele foi criado pensando em agradar a um público diverso”.

“E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira…”

Bora brincar com essa turma?

SERVIÇO

Onde – Centro Cultural Fiesp | Teatro do SESI-SP - Avenida Paulista, 1313 – em frente à estação Trianon-Masp (há estacionamentos próximos)

Quando – Quinta e sexta, às 11h. Sábado e domingo, às 15h

Quanto – Ingresso gratuito. Reserva pelo Meu SESI: https://www.sesisp.org.br/eventos

Temporada – 31 de agosto a 22 de dezembro de 2024

Sessões com acessibilidade comunicacional todos os sábados e domingos