Sucesso mundial da música gospel, Michael W. Smith se apresenta na Vibra São Paulo em agosto

A Vibra São Paulo recebe no dia 8 de agosto, quinta-feira, uma das maiores referências da música cristã mundial, Michael W. Smith. Os ingressos para a “Forever Tour: Encounter The Wordship + Experience The Hits” já estão disponíveis pela plataforma Uhuu.com e bilheterias da Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca.

Michael W. Smith tem lançado regularmente novas músicas e se apresentado ao redor do mundo para multidões lotadas nos últimos 35 anos. Durante sua carreira marcante, ele escreveu e gravou mais de 36 músicas que alcançaram o primeiro lugar, foi honrado com três prêmios GRAMMY® e 45 Dove Awards, um American Music Award, foi incluído no Gospel Music Hall of Fame e vendeu mais de 15 milhões de álbuns. Acumulando um catálogo profundo de realizações, Smith também foi recentemente homenageado com um concerto de tributo repleto de estrelas em Nashville, TN, para celebrar seus 35 sucessos número um, por uma grande quantidade de artistas lendários.

Seu recente álbum de estúdio aclamado pelo USA Today, Yahoo! Music e Billboard, “A Million Lights”, e o álbum de adoração ao vivo indicado ao GRAMMY e apresentado no Parade e no Good Morning America, “Surrounded”, juntos se tornaram seus 30º e 31º sucessos no Top 10 da parada de álbuns cristãos da Billboard, mais do que qualquer outro artista solo na história. Em outubro de 2020, ele lançou um álbum de paixão de longa data, “STILL Vol.1”, uma experiência auditiva atmosférica de música improvisada combinada com escrituras inspiradoras. Mais do que apenas um compositor e intérprete excepcional, Smith tem contribuído para a comunidade global ao longo de sua carreira. Smith arrecadou fundos para combater a AIDS na África, iniciou o Rocketown, um refúgio seguro para jovens no Tennessee para encontrar esperança; e ajudou mais de 70.000 crianças através da Compassion International. Ele também escreveu vários livros de sucesso, incluindo “Old Enough To Know” e “Friends Are Friends Forever”.

SERVIÇO:

MICHAEL W. SMITH

Data do evento: 08/08/2024

Horário: 20:00

Abertura da casa: 18:00

Local: Vibra São Paulo – Avenida das Nações Unidas 17955

Ingressos: a partir de R$50,00 em até 12x

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/michael-w-smith-forever-13073

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h as 15h e das 16h as 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do shows.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536