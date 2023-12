Sucesso em SP, Especial de Natal do Circo do Tirú emociona público com filhas de Tirullipa

Sucesso de público, o Especial de Natal de Tirullipa conta com as filhas do palhaço mais seguido do planeta como protagonistas. Lunna e Layla são estrelas do espetáculo natalino, em cartaz no Circo do Tirú, localizado no Anhembi (SP), após terem participado do musical Abracadabra.

Na apresentação anterior, Lunna, de 8 anos, e Layla, de 12, emocionam os espectadores quando recebem do pai um nariz de palhaço, representando uma “passagem de coroa”. O Especial de Natal tem atraído milhares famílias e dá sequência ao sucesso de Abracadabra, dirigido por Frederico Reder.

“Minhas filhas entravam só uma vez em Abracadabra. Agora elas entram no começo, no meio e no final, e desenrolam toda a história”, conta Tirullipa.

No Especial de Natal, Tirullipa recebe a ligação inesperada de ninguém menos do que o Papai Noel! Mas o bom velhinho está preocupado. Sem presentes para todas as crianças, sem neve no Polo Norte em razão do aquecimento global e sem alimentos suficientes para tantas famílias, ele anuncia o cancelamento do Natal.

Desanimado, Tirullipa está prestes a pôr um fim no espetáculo especial do circo quando suas filhas, Lunna e Layla, relembram o poder da palavra Abracadabra, que significa que tudo que nós sonhamos e verbalizamos pode se tornar realidade. Então, a família inicia a difícil missão de realizar o espetáculo de Natal.

“Elas me dão uma lição de moral. Elas que me fazem voltar a acreditar no Natal, e eu faço de tudo para fazer o Natal acontecer e não causar decepção nelas nem no público”, explica o humorista.

O novo show tem a incrível orquestra e o time de bailarinos, mágicos e acrobatas do Circo do Tirú, além de inovações tecnológicas, como um mega telão de led, mais de uma tonelada de sonorização, dez toneladas de cenários e mais de 250 refletores de luzes.

O Especial de Natal de Tirullipa ficará em cartaz até 17 de dezembro. Saiba mais:

TEMPORADA – SÃO PAULO

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO ANHEMBI – Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

SESSÕES

SEXTA-FEIRA – 20H30

SÁBADOS E FERIADOS – 17H30 E 20H30

DOMINGOS – 15H00 E 17H30

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

DURAÇÃO: 120 MINUTOS

ACESSIBILIDADE: SIM

CANAL DE VENDAS OFICIAL:

uhuu.com.br – com taxa de serviço

BILHETERIA FÍSICA – SEM TAXA

Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TODOS OS DIAS DAS 10h ÀS 22h.