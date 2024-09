Sucesso em São Paulo, Fuerza Bruta chega ao Parque Dom Pedro a partir de 26 de setembro

Sucesso de público em São Paulo, a companhia teatral Fuerza Bruta desembarca no Parque Dom Pedro, em Campinas, a partir de 26 de setembro, com o elogiado espetáculoAVEN, um lugar sem chão, mesclando música, dança e números aéreos. Esta será a primeira vez que o grupo se apresentará na cidade em praticamente 20 anos de estrada. Os ingressos estão à venda pela plataforma fuerzabruta.uhuu.com. A última vez que a companhia esteve no Brasil foi há seis anos.

“O público campineiro terá uma experiência completamente inesquecível ao assistir à atuação da Fuerza Bruta. É um espetáculo inovador e completamente diferente do que estamos habituados a receber na região. Esta é mais uma atração inédita e exclusiva que o Parque Dom Pedro promove, buscando trazer entretenimento de qualidade aos nossos visitantes”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Descrito como “o show mais feliz do mundo”, AVEN tem atraído uma plateia diversificada, composta por pessoas das mais diversas faixas etárias, todas ávidas por experimentar a atmosfera de liberdade e recriação dos elementos da natureza que o espetáculo oferece. Com números aéreos impressionantes, muita música, dança e uma interação vibrante entre os artistas e a plateia. AVEN é mais do que um show, é uma celebração festiva e inesquecível.

O show leva o público a uma viagem multissensorial, utilizando uma combinação de som, luzes, laser, água, e muito mais. A interação olho no olho entre atores, bailarinos e espectadores cria momentos de pura magia e encantamento, tornando cada apresentação única.

AVEN continua a evidenciar Fuerza Bruta como uma das companhias teatrais mais inovadoras e dinâmicas do mundo. Desde 2003, a companhia tem ultrapassado as barreiras do teatro tradicional, oferecendo performances que desafiam a gravidade e as expectativas do público.

Por questões logísticas, as produtoras Rompecabezas e Opus Entretenimento informam que as apresentações em Campinas foram adiadas e terão início em 26 de setembro. Os clientes que adquiriram os ingressos antecipados terão direito a escolha de uma nova data para assistir ao show ou a receber o valor integral do ingresso, incluindo a taxa de conveniência*.

Realizado pela Rompecabezas com a Opus Entretenimento, a maior plataforma de entretenimento ao vivo da América Latina, AVEN traz em sua essência uma atmosfera de liberdade, criando elementos e efeitos da natureza, como: danças rodeadas de borboletas, viagens dentro de uma baleia, voos atravessando uma cachoeira, túneis de vento com danças de ponta-cabeça. Uma viagem que ativa os cinco sentidos.

Aven estreou com grande sucesso na Argentina, passou pelo México e seguiu para a Europa, onde apresentou temporada em Londres. Este espetáculo se junta a outras produções renomadas da companhia que, desde 2003, já encantaram públicos em mais de 34 países e 58 cidades ao redor do mundo.

Troca de ingressos

Os clientes que adquiriram ingressos para as apresentações do Fuerza Bruta em Campinas poderão optar por uma nova data para as novas sessões da temporada, reembolso total do valor ou crédito em outros eventos da produtora Opus Entretenimento. Confira as opções no site.

A uhuu.com entrará em contato com os compradores pelos contatos cadastrados no momento da compra. Caso prefira, o cliente pode entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Serviço – Fuerza Bruta

Data: a partir de 26 de setembro

Local: Estacionamento VIP Águas (Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP)

Capacidade: 1.000 pessoas por sessão

Duração: 65 minutos

Ingressos: pelo site, a partir de R$ 80,00 (meia-entrada/lote promocional)*

*Se o ingresso foi adquirido para datas anteriores, entrar em contato pelo site ou e-mail para realização da troca ou ressarcimento.

Classificação: A entrada de menores de 18 anos é permitida somente acompanhados pelos pais e/ou responsável legal, que deverão permanecer no local enquanto o menor estiver presente.