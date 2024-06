Sucesso em nova versão, Linha Direta pode não continuar na Globo em 2025

Atração exibida nas noites de quinta-feira pela Globo, o Linha Direta pode não seguir na programação da emissora em 2025. O programa comandado por Pedro Bial ainda é uma incógnita para o ano que vem. Ainda há estudos para a viabilização de uma nova leva de episódios.

A Folha de S.Paulo apurou que, internamente, a Globo avalia que a audiência do programa é satisfatória, não só na TV aberta, mas também no Globoplay, o serviço de streaming da empresa. A repercussão da atração no ano passado foi positiva, mas a leva de episódios deste ano, porém, não teve o mesmo impacto de 2023, e isso pesa contra.

Um ponto a favor é a prestação de serviço social. Desde que voltou ao ar, no ano passado, o Linha Direta ajudou a prender mais de uma dúzia de criminosos foragidos no Brasil.

A audiência da segunda temporada, que fica no ar o fim deste mês, está na casa dos 10 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores no maior mercado de televisão do Brasil.

Caso continue, o programa seguirá sendo por temporada, diferente do que foi no passado, apesar de pedidos do público nas redes sociais para que ele fique mais tempo no ar.

Os novos episódios também contam com uma edição em podcast, que são disponibilizadas no Globoplay e em outras plataformas de áudio e também conseguem bons números de audiência.

O Linha Direta teve sua primeira versão em 1990. O período mais lembrado, no entanto, foi entre 1999 e 2007, quando foi comandado por Marcelo Rezende (1954-2017) e Domingos Meirelles.