Sucesso de público, “Festa da Uva” termina no domingo (4)

Quem quiser curtir um pouco mais e para quem até agora não aproveitou a oportunidade de conferir as atrações da “39ª Festa da Uva” e da “10ª Expo Vinho”, em Jundiaí (a aproximadamente 65 quilômetros da capital paulista), ainda tem o próximo fim de semana para isso. Com entrada gratuita, o evento encerra a edição deste ano com uma variada programação de sexta a domingo, no Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva (Avenida Jundiaí, s/n).

“Mais uma vez a festa é um enorme sucesso de público. Além dos jundiaienses e da população de cidades da região, temos recebido turistas de diferentes estados do Brasil e de outros países. Uma grande festa que celebra nossos produtores, nossa arte, nossa gastronomia”, diz Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí. De acordo com a organização, desde o primeiro dia (11 de janeiro), já passaram por lá turistas de Portugal, Alemanha, Canadá, Coréia do Sul, Estados Unidos, Bélgica e Paraguai.

A expectativa é de que os quatros finais de semana do evento movimentem cerca de R$ 60 milhões na economia local, favorecendo todos os setores, como o hoteleiro, por exemplo. Segundo pesquisa realizada pela Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) da prefeitura de Jundiaí, 87,5% dos hotéis da cidade registraram visitantes para a Festa da Uva e 62,5% indicaram aumento de ocupação, na comparação com outros finais de semana.

Entre as novidades desta edição, em que o evento completa 90 anos de história, está o fato de ser a primeira desde que a cidade foi contemplada com a certificação de Indicação Geográfica (IG) da Uva Niagara Rosada Jundiahy, na categoria Indicação de Procedência, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), emitida em abril de 2023. “A partir deste reconhecimento nacional, a procura pelo nosso produto melhorou ainda mais”, afirma Eduardo Alvarez, gestor da UGAAT.

Mais informações sobre a programação dos últimos três dias podem ser conferidas no site oficial da 39ª Festa da Uva.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre o evento deste ano:

a expectativa da prefeitura de Jundiaí é de que o evento atraia cerca 290 mil visitantes – até 20% a mais do que registrou em 2023 (242 mil visitantes);

são mais de 500 atrações durante toda a programação, com cerca de 900 artistas locais se apresentando em cinco palcos;

shows de rock, forró, samba, sertanejo e flashback, intervenção teatral e contação de histórias para as crianças, apresentações de poesia cantada, dança cigana e capoeira, estão entre as diversas atrações;

além da tradicional “Pisa da Uva”, que conta com a participação do público que visita a festa;

pão de uva com provolone, espumante de niagara, pão de mel de vinho e coxinha de uva são algumas das opções do que é possível saborear na 39ª Festa da Uva;

o evento ocupa uma área de 15 mil metros quadrados e conta com 170 expositores;

a entrada é gratuita, mas os visitantes podem doar 1 kg de alimento não perecível para as campanhas do Funss (Fundo Social de Solidariedade).

Serviço:

39ª Festa da Uva de Jundiaí e 10ª Expo Vinho

Data: 11 de janeiro a 4 de fevereiro

Horário: quinta-feira (somente abertura), das 18h às 22h | sextas-feiras, das 18h às 22h | sábados, das 10h às 22h | domingos das 10h às 21h

Local: Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva – Avenida Jundiaí, s/n – Jundiaí-SP

Entrada Franca – os visitantes podem doar 1 kg de alimento não perecível para as campanhas do Funss.