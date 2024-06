Sucesso de público, espetáculo Rita Lee – Uma Autobiografia Musical abre sessão extras no Teatro Porto

Sucesso de público com temporada prorrogada até 15 de setembro e todos os ingressos esgotados, o espetáculo Rita Lee – Uma Autobiografia Musical ganha novas sessões extras, aos sábados, às 16h. Ingressos em www.sympla.com.br/teatroporto

O espetáculo estreou em abril de 2024 com todas as 40 sessões esgotadas e mais de 15 mil ingressos vendidos antes da estreia. A temporada foi prorrogada até 15 de setembro e os ingressos novamente esgotaram em dois dias. São 27mil ingressos vendidos nas 72 sessões, até o momento.

Com direção de Marcio Macena e Débora Dubois, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical traz a atriz Mel Lisboa interpretando a roqueira-mor em um musical inédito, dez anos depois da estreia do sucesso Rita Lee Mora ao Lado.

A nova montagem ainda tem direção musical de Marco França e Marcio Guimarães e, junto com Mel, estão no elenco Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.

O espetáculo conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O livro narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada, a ponto de ter sido apontado como “ensinamento à classe artística” pelo jornal O Estado de São Paulo. A ideia do novo musical surgiu quando Mel gravou a versão em audiolivro, como Rita, em 2022.

O texto de Rita, numa narrativa envolvente e perfeita para um musical biográfico, conta do primeiro disco voador avistado por ela ao último porre. Sem se poupar, ela fala da infância e dos primeiros passos na vida artística; de Mutantes e de Tutti-Frutti; de sua prisão em 1976, na ditadura; do encontro de almas com Roberto de Carvalho; das músicas e dos discos clássicos; do ativismo pelos direitos dos animais; dos tropeços e das glórias.

A montagem tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora inspirada no livro Rita Lee – Uma Autobiografia, onde a cantora fala abertamente da sua vida pessoal e profissional.

A ideia é criar uma versão inédita que mostre todas as facetas dessa grande cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora e ativista dos direitos humanos e uma das maiores, se não a maior artista brasileira.

Clientes da Porto Bank mais acompanhante têm 50% de desconto, e clientes Porto mais um acompanhante têm 30% de desconto. O Teatro Porto oferece a seus clientes uma van gratuita partindo da Estação da Luz em direção ao prédio do teatro. O local de partida é na saída da estação, na Rua José Paulino/Praça da Luz. No trajeto de volta, a circulação é de até 30 minutos após o término da apresentação. E possui estacionamento gratuito para clientes do teatro.

SERVIÇO

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

Estreou em 26 de abril de 2024.

Temporada prorrogada até 15 de setembro – Sextas e sábados às 20h e domingos às 17h. Sessões extras aos sábados, às 16h.

Ingressos: Sextas – Plateia: R$100,00 (inteira) Balcão e Frisas: R$80,00 (inteira)

Valor especial: R$40,00 (inteira)*

Sábados e Domingos – Plateia: R$120,00 (inteira) Balcão e Frisas: R$100,00 (inteira)

Valor Especial: R$40,00 (inteira)*

*O ingresso VALOR ESPECIAL é válido para todos os clientes e segue o plano de democratização da Lei Rouanet, havendo uma cota deste valor promocional por sessão.

Classificação: 12 anos.

Duração: 120 minutos.

TEATRO PORTO

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3366.8700