Sub-11 e Sub-12 do Azulão vencem Aster de Itaquaquecetuba

Jogando no estádio Anacleto Campanella na tarde deste domingo as equipes sub-11 e sub-12 do São Caetano ficaram no empate no tempo normal diante do Aster de Itaquaquecetuba pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista nas respectivas categorias.

A equipe sub-11 ficou no 2×2 em uma partida emocionante decidida no último lance quando a equipe de Itaquaquecetuba conseguiu marcar seu segundo gol. Nas cobranças de penalidades para decidirem o ponto extra do jogo o Azulão venceu pelo placar de 6×5 em mais uma disputa que mexeu com todos que prestigiaram o jogo no estádio e pela TV Azulão que transmitiu a rodada dupla.

Já a segunda partida que envolveu atletas da categoria sub-12 o São Caetano ficou no 0x0 no tempo normal em um jogo com diversas oportunidades de lado a lado, mas na definição novamente pelo ponto extra o Azulão saiu com a vitória por 3×2 e fez a festa junto a torcedores e familiares que estavam nas arquibancadas.

Ambas as categorias voltam a campo no próximo domingo a partir das 14 horas quando enfrentarão a Sociedade Esportiva Palmeiras fora de casa no Centro de Treinamento do alviverde que fica na cidade de Guarulhos.