Studio 78 agita a Av. Paulista com torneio de basquete e batalha de enterradas

O Studio 78, loja de streetwear do Grupo SBF que se consolidou como um dos principais destinos de dança, cultura urbana e moda em São Paulo, lança o S78 Games, uma iniciativa que promete movimentar o cenário esportivo do basquete. Focada em promover diferentes modalidades esportivas, a primeira edição do evento acontecerá no dia 27 de outubro, a partir das 14h, com um torneio de basquete 2×2.

A competição será realizada no Studio 78, localizado na Av. Paulista, e reunirá 16 times, cada um formado por três jogadores maiores de 18 anos, sem divisão de gênero. Os interessados em participar e/ou acompanhar as disputas deverão se inscrever previamente no site do Studio 78. Além do torneio principal, haverá um desafio especial para eleger a melhor enterrada, com premiação para os vencedores.

Os vencedores do torneio de basquete serão contemplados com troféus e vouchers: cada jogador do time campeão receberá um troféu e vouchers no valor de R$ 400,00, enquanto o segundo colocado ganhará R$ 200,00 por participante. Além disso, os destaques no campeonato de enterradas também serão reconhecidos com prêmios especiais.

A primeira edição do S78 Games traz ainda uma roda de conversa com personalidades do esporte e da cultura, como Sidney Gabriel, Cristal Rocha, Will Moreira, e Tio Mike. A mediação será feita por Ellen Valias, conhecida pelo projeto “A Quadra É Delas”, que trará insights de histórias inspiradoras e reflexões, oferecendo um momento de troca e aprendizado tanto para os participantes quanto para o público.

Essa é apenas a primeira etapa de um calendário repleto de ações que visam promover o esporte. O próximo evento está programado para o primeiro trimestre de 2025 com uma modalidade que promete atrair ainda mais participantes e entusiastas.

Serviço: S78 Games – Studio 78

Data e horário: 27 de outubro, das 14h00 às 18h00

Local: Av. Paulista, 1912 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01310-200

Inscrições: Acesse Link