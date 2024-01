Street League Skateboarding anuncia calendário histórico para 2024

Após a temporada histórica em 2023, que foi encerrada com títulos para dois brasileiros, o bicampeonato de Rayssa Leal e o título inédito de Giovanni Vianna, a Street League Skateboarding (SLS) anuncia nesta quarta-feira (24) os primeiros detalhes de seu calendário de eventos para 2024.

O Brasil mostra novamente sua importância para o skate profissional e sediará, pelo terceiro ano consecutivo, o SLS Super Crown World Championship, nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo. Em 2023, o Ginásio do Ibirapuera recebeu o evento e teve arquibancadas lotadas. Foram mais de 15 mil fãs acompanhando a disputa presencialmente, além dos 14,5 milhões que assistiram através das transmissões oficiais da Rede Globo, SporTV e Rumble.

“A escolha do Brasil e de São Paulo para sediar o SLS Super Crown novamente reforça a importância dos nossos atletas no cenário mundial e a paixão inigualável dos fãs brasileiros pelo esporte. Estamos muito orgulhosos em fazer parte desta história e felizes pelo compromisso e o desafio de realizar um evento ainda maior e melhor que o do ano passado”, afirma Pedro Dau de Mesquita, Co-CEO e Diretor Comercial da 213 Sports, empresa responsável pela expansão da SLS no Brasil.

O SLS Championship Tour 2024 contará com 8 etapas, o maior número da história da Liga. Além do Brasil, receberão eventos da SLS: Paris (França), San Diego e Las Vegas (EUA), Sydney (Austrália) e Tóquio (Japão). Confira abaixo o calendário completo.

Calendário SLS Championship Tour 2024 :

● 24 de fevereiro: SLS Paris (França)

● 30 de março: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

● 20 de abril: SLS San Diego (EUA – Califórnia)

● 25 de maio: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

– Intervalo Jogos Olímpicos Paris 2024 –

● 31 de agosto: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

● 12 e 13 de outubro: SLS Austrália (local a ser definido)

● 23 de novembro: SLS Tóquio (Japão)

● 14 e 15 de dezembro: SLS Super Crown (São Paulo, Brasil)



SLS APEX

Novidade no SLS Championship Tour 2024, as etapas do SLS APEX, foram criadas para elevar e fazer progredir o skate profissional. Realizados em três oportunidades no UFC APEX, em Las Vegas (EUA), as provas são baseadas em obstáculos clássicos de rua e serão oportunidades perfeitas para que os melhores skatistas do mundo mostrem manobras inéditas. As etapas do SLS APEX terão vagas limitadas a oito homens e oito mulheres, selecionados conforme o ranking da temporada (seis vagas em cada gênero), além de dois atletas convidados.

Novo critério de classificação para o Super Crown

A SLS volta a adotar o sistema de classificação por pontos como critério de classificação para o SLS Super Crown World Championship. Os pontos acumulados em todas as etapas contribuirão para o ranking geral no SLS Championship Tour, determinando a elegibilidade para classificação no SLS Super Crown.

“De acordo com Dyrdek, o Street League Skateboarding incorpora perfeitamente a busca incessante pelo progresso. Este ano, o SLS Championship Tour está levando as coisas para um outro nível com uma expansão que combina competição com inovação. A introdução da disputa das melhores manobras baseadas em picos históricos no SLS APEX irá levar os melhores skatistas do mundo ao seu potencial máximo, enquanto eles lutam pelo maior prêmio (US$ 1.800.000,00) da história do skate”, completa.

Além de ser a maior premiação da história da SLS, com US$ 1,8 milhão distribuídos ao longo da temporada, os vencedores do SLS Super Crown receberão a maior remuneração individual em competições profissionais de skate, levando para casa USS 100 mil cada.

Seis vezes vencedor do SLS Super Crown, o americano Nyjah Huston diz: “Estou sempre animado para mais uma temporada da SLS. Este ano tem o maior número de eventos até agora e acho que as novas etapas do SLS APEX vão trazer um novo entusiasmo e energia boa para a temporada.”

A bicampeã Rayssa Leal também exalta as novidades. “Estou muito entusiasmada com a SLS este ano! É incrível ver a Street League continuar a dar destaque aos skatistas de todo o mundo e inspirar a próxima geração. Cada competição é um passo em direção a um futuro maior e mais ousado, especialmente para o skate feminino”, destaca a maranhense.

As novidades no SLS Championship Tour 2024 chegam após uma temporada de grande sucesso em 2023, que realizou uma turnê internacional completa em quatro continentes, com vários eventos e ingressos esgotados. Além disso, a expansão da Liga facilitou o caminho de acesso ao SLS Championship Tour através dos SLS Select Series, elevando o nível da competição e fornecendo uma plataforma global para os novos talentos internacionais.

Em mais uma demonstração de seu compromisso inabalável com o envolvimento da comunidade, a SLS instituiu um sistema de legado, exemplificado pela doação de obstáculos de eventos para apoiar e melhorar as cenas locais de skate em todo o mundo. Isso não reforça apenas a influência global da SLS, mas também a sua grande popularidade, proeminência e investimento no mundo do skate profissional.

Para outras notícias da Street League Skateboarding, incluindo atualizações do Championship Tour, informações de transmissão, e muito mais, acesse o site oficial da SLS, e siga a SLS noInstagrame Facebook. Conheça também o Instagram da SLS Brasil.