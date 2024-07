Stock Séries: Papareli retorna a Goiás após dois anos

A temporada 2024 da Stock Séries atinge um momento crucial com a quarta etapa, marcando a metade do campeonato. O evento deste fim de semana (27 e 28 de julho) será realizado no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, uma das principais e mais tradicionais praças esportivas do Brasil, que comemora seu 50º aniversário no próximo domingo, conhecida por sua segurança e tradição, o circuito será uma novidade para a maioria dos pilotos da Stock Séries.

Vinícius Papareli, experiente em corridas no autódromo de Goiânia, é um dos poucos pilotos que competiram na última vez em que a categoria esteve presente no circuito, em outubro de 2022.

“Estou muito feliz e ansioso para esta etapa. Faz dois anos que não corro em Goiânia, em uma corrida importante e em uma categoria de grande relevância. Estou extremamente contente com a oportunidade, ainda mais vindo de dois pódios consecutivos na Stock Series”, declarou Papareli.

“Ayrton Senna é um autódromo pelo qual tenho grande apreço e identificação. Sou extremamente grato pela oportunidade de correr novamente em um circuito tão icônico e pretendo aproveitar ao máximo. Vamos trabalhar arduamente, analisando todos os detalhes para estarmos bem preparados no fim de semana, mostrando nosso talento e dedicação. Essa jornada envolve não só a mim, mas também a RTR Sport Team, mecânicos, engenheiros e todos os profissionais que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos com tudo, esperando ter um fim de semana produtivo e, quem sabe, conquistar mais um pódio”, concluiu Papareli.

Programação e Transmissão

Com previsão de céu azul e temperaturas chegando a 32ºC durante o fim de semana, as atividades da Stock Séries começam na sexta-feira com dois treinos livres: o primeiro, exclusivo para pilotos rookies.

No sábado, o terceiro treino livre está marcado para às 9h, seguido pela sessão classificatória às 11h10, que definirá os grids de largada das corridas 1 e 2. A primeira prova da etapa tem início previsto para às 13h55 no mesmo dia.

A programação em Goiânia se encerra no domingo, com mais duas corridas: a segunda corrida começa às 10h10 e a terceira às 10h50, concluindo a primeira metade do campeonato.

A Stock Séries será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Stock Car no YouTube, BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv, canal do Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, MAVTV Brasil, MAVTV América do Norte, Portal High Speed.