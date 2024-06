STOCK PRO: Corrida histórica marca volta dos pontos para Zezinho Muggiati

Depois de algumas corridas sem pontuar por conta do envolvimento em acidentes, o paranaense Zezinho Muggiati voltar a somar pontos em sua temporada de estreia na Stock Car. A corrida disputada no Autódromo Velocitta entrou para a história como a primeira a ser realizada em uma sexta-feira na categoria e completou a segunda etapa da temporada, que havia sido suspensa por conta das condições climáticas no dia 24 de março. Depois de boas disputas na parte inicial da prova, Muggiati terminou na 23ª posição e somou mais 10 pontos no campeonato.

“Foi uma condição diferente de prova, sem muito tempo para ajustar o carro que foi reconstruído após o acidente em Cascavel. Tivemos competitividade na parte inicial da prova, disputando algumas posições, mas após um toque de disputa e a parada no box procurei focar em levar o carro até o final”, relatou o piloto que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Motorfix, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Com o fechamento da segunda etapa, Zezinho Muggiati soma 83 pontos. A partir deste sábado começa a programação da quinta etapa, com treino classificatório, às 11h, e a corrida sprint às 16horas de sábado. A corrida principal acontece domingo, às 14 horas. Toda a programação de corridas e treinos classificatórios será transmitida no youtube/stockcarchannel.