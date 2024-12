Stock Point: público terá espaço inédito para Super Final BRB com muito entretenimento

A Super Final BRB que marcará a coroação dos grandes campeões da temporada 2024 já tem um vencedor declarado. O público que comparecer ao Autódromo de Interlagos entre sábado e domingo (14 e 15/12) terá um universo de atrações que prometem entregar tudo em termos de entretenimento, comida boa, interatividade e imersão ao que há de melhor do universo a motor.

O fã terá à sua disposição o inédito espaço Stock Point. Localizada entre as seringueiras, atrás do setor de arquibancadas cobertas de Interlagos, a área terá capacidade para reunir até dez mil espectadores e estará aberta a partir de sábado, pela manhã. Todos os torcedores com entradas de arquibancada terão acesso ao Stock Point. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla no link a seguir.

Trata-se de um espaço completamente imersivo e único implementado no automobilismo brasileiro, que permite ao espectador a possibilidade de, além de poder acompanhar todas as dez corridas na pista, vivenciar um fim de semana inesquecível com uma série de experiências.

Entre as muitas atrações, o Stock Point terá DJ full time, apresentações de break dance, mural de grafite, pista de autorama, exposição de troféus históricos, espaço kids e ampla praça de alimentação.

Decisão e diversão — Será neste espaço que acontecerá um dos pontos altos do fim de semana: a E-Stock, campeonato virtual oficial da Stock Car, também realizará a sua Super Final. Com os melhores pilotos do automobilismo virtual no Brasil, a decisão será disputada de forma presencial em Interlagos com a instalação de 10 simuladores.

A Arena E-Stock, dentro do Stock Point e com acesso liberado ao público, será o palco das finais virtuais nas categorias PRO e AM, que começará o cronograma para definir seu campeão na manhã deste domingo, a partir de 10h20. Em seguida, será a vez dos mais graduados irem para a decisão: a classe PRO acelera com sua Super Final pouco depois, às 12h20.

E logo após a decisão da E-Stock, a partir de 13h de domingo o público presente ao Stock Point terá a oportunidade de sentir as emoções e a velocidade de um carro virtual de Stock Car nos modernos simuladores desenvolvidos pela Extreme SimRacing, uma das patrocinadoras da competição.

O Stock Point ainda proporcionará espaços instagramáveis, câmera 360º e cabine de fotos e possibilitará ao público adquirir presentes exclusivos e alusivos à Stock Car nas lojas oficiais Stock Store.