Stock Car se despede de Aloysio Andrade Filho, entusiasta, piloto e chefe de equipe

Parte da história do esporte a motor nacional, Aloysio Andrade Filho faleceu nesta terça-feira (17), aos 74 anos. Nascido em 4 de junho de 1950 em São Paulo (SP), o ex-piloto e chefe de equipe se notabilizou pela sua trajetória na Stock Car Pro Series e em outras tantas competições marcantes do automobilismo brasileiro, como as Mil Milhas.

Como piloto, o paulista disputou 174 corridas na Stock Car, tendo iniciado sua carreira em 1981, terceira temporada da história da categoria, no Autódromo de Interlagos. A partir de 1986, passou a competir de forma ininterrupta no grid e acelerou até 2004, tendo feito sua última prova em Brasília.

Entusiasta do esporte e apaixonado pelas questões técnicas, a vitória lhe escapou por pouco em duas ocasições: finalizou as provas de Jacarepaguá (RJ), em 1988, e em Londrina (PR) na temporada 1993, na segunda colocação. O piloto também largou na pole no circuito carioca em 2000. Em campeonatos, Andrade Filho terminou duas vezes na oitava colocação, em 1992 e 1997.

Além da sua atuação dentro das pistas como piloto, Aloysio também alinhou no grid da Stock Car com sua equipe própria, a Nascar Motorsport, criada em meados da década de 2000. O time abriu as portas para que novos pilotos pudessem competir na categoria, casos de Valdeno Brito, Felipe Maluhy e Wagner Ebrahim. Outro nome que trabalhou para a Nascar Motorsport foi o de Maurício Ferreira, o “Mau Mau”, atualmente chefe de equipe da Full Time Sports. Levado por Ebrahim, Ferreira integrou o time em 2004.

A equipe também atuou na revelação de talentos e competiu na Copa Montana, categoria de acesso da Stock Car à época, até o início dos anos 2010.

A comunidade da Stock Car Pro Series reconhece os serviços prestados por Aloysio Andrade Filho em sua trajetória de sucesso e de amor ao automobilismo brasileiro.

Aloysio Andrade Filho

Idade: 74 anos

Nascimento: São Paulo (SP)

Corridas na Stock Car: 174

Estreia: 1981 (Interlagos)

Última corrida: 2004 (Brasília)

Pódios: 2 (2º lugar em Jacarepaguá, 1988; 2º lugar em Londrina, 1993)