STOCK CAR: Muggiati supera erro e repete maior escalada da etapa

A temporada de estreia de Zezinho Muggiati vai sendo escrita com capítulos bem interessantes. Pela segunda etapa seguida, o piloto paranaense da equipe KTF Sports foi o maior ganhador de posições nas corridas da Stock Car. Na etapa disputada na pista uruguaia de El Pinar, ele conquistou 27 posições ao longo das duas corridas, pagando o preço do aprendizado que teve com o treino de classificação.

“O classificatório tinha pista molhada, mas eu estava com o carro bom e arrisquei o limite. Acabei na caixa de brita e sem poder fazer uma volta rápida. A consequência foi largar da última fila nas duas corridas da etapa”, comenta Muggiati, que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

No sábado, com pista seca, Muggiati mostrou resiliência e superação. Na corrida 1, após largar de 26º, terminou em 19º. Poucas horas depois foi disputada a corrida 2, e ele largou da 27ª colocação para terminar em 12º lugar.

“Estou muito satisfeito com todo este rendimento. O time me entregou um carro muito bom ao longo de todas as atividades e fomos muito competitivos nas duas corridas. O resultado da sexta-feira nos deixou em uma condição nada legal, mas lutamos para somar o máximo de pontos. Foi um final de semana de superação e muito trabalho que irei levar na lembrança como aprendizado”, comenta Muggiati.

A próxima etapa da Stock Car será disputada no traçado misto do Autódromo de Goiânia, nos dias 23 e 24 de novembro, marcando a penúltima etapa da temporada.

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 3º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia. Nas etapas de Buenos Aires e El Pinar, o piloto paranaense foi o maior conquistador de posições.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023. Logo em sua temporada na principal categoria do automobilismo ele já conquistou um pódio de terceiro lugar.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati