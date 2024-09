Stock Car: Muggiati segura campeões e conquista primeiro pódio

O paranaense Zezinho Muggiati celebrou, neste sábado, o seu primeiro pódio na Stock Car, marcando a sua temporada de estreia. A conquista veio com o terceiro lugar na Corrida Sprint disputa do Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), a 100ª prova da categoria em pistas gaúchas e na primeira após as enchentes.

“Estou muito feliz com essa conquista logo na minha primeira temporada. Mostra todo o trabalho que estamos fazendo com a equipe KTF para evoluir o mais rápido possível. Agradecer, muito, à Deus, meus pais e todos os patrocinadores que acreditam no meu potencial. Esse resultado é uma espécie de agradecimento para todos”, destacou o piloto que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Rodrigo Guimarães/KTF

A conquista do primeiro pódio é ainda mais marcante para Zezinho Muggiati por conta das disputas com dois bicampeões da categoria – Rubens Barrichello e Gabriel Casagrande.

“Eu conversei mais cedo sobre começar a prova com o Rubinho colado no meu carro. É um cara que admiro demais, torci pra ele na Fórmula 1 e, agora, disputei posição com ele. Depois, quando achei que já estava mais tranquilo, o Casagrande chegou muito rápido e me obrigou a defender muito. É o atual campeão da categoria. Isso valoriza muito esse pódio”, conta Zezinho.

No domingo, Muggiati volta à pista a partir das 12h30 para a Corrida Principal. O paranaense largará da nona colocação para a prova que terá 50 minutos de duração. O piloto acredita que pode somar mais pontos.

“Será uma corrida mais conservadora, porque gastei muitos pushs neste sábado e, será praticamente impossível manter as posições mais na frente. Tudo pode acontecer. Vamos buscar o melhor”, completou.

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023. Logo em sua temporada na principal categoria do automobilismo ele já conquistou um pódio de terceiro lugar.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati