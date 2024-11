Stock Car: Muggiati quer manter histórico e bons resultados em Goiânia

As premiações recebidas nas etapas de Buenos Aires e El Pinar de maior conquistador de posições nas provas mostrou que Zezinho Muggiati está bastante competitivo. No entanto, o piloto paranaense de 21 anos não pretende repetir o feito na etapa 11 da Stock Car, marcada para o próximo final de semana no Autódromo de Goiânia.

“Ser o maior escalador significa que não tive boas posições de largada. O objetivo é fazer um bom treino de classificação, e não sofrer tanto nas corridas. O carro está muito bom e, se largar mais na frente temos chances de conquistar mais pódios”, aponta Muggiati, que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Rodrigo Guimarães/KTF

A pista é outro fator que empolga o piloto da equipe KTF Sports. Este ano será a terceira passagem da categoria pelo Autódromo de Goiânia. Nas duas vezes anteriores, Muggiati conquistou excelentes resultados.

“Foi a pista da estreia na Stock Car. Na primeira etapa avancei para o Q2 do qualy e terminei a corrida em P7. Na sexta etapa foi melhor ainda, disputando o Q3 e terminando a corrida em P6. Nessa terceira vez vamos pra buscar bons resultados novamente, alinhando as coisas com a equipe, cuidar do desgaste de pneus e manter a tranquilidade para fazer tudo certinho para fechar o final de semana mantendo a crescente de resultados”, avalia Muggiati.

Outro ponto que está merecendo atenção do piloto é a condição climática. As previsões apontam para chuvas em grande quantidade no sábado e domingo.

“Se isso se confirmar, muda muito em termos de estratégia, mas não chega a me preocupar muito porque vimos lá no Uruguai que temos um carro bom também para a pista molhada”, finaliza.

A programação da penúltima etapa da Stock Car marca para sexta-feira um shakedown de 15 minutos para 9h20, e duas sessões de treinos livres, às 11h35 e 15h. No sábado, o qualy será às 9h30, seguido da corrida Sprint, às 14h30. A corrida principal acontece no domingo, às 12h15. O classificatório e as corridas terão transmissão pelo Stock Car Channel no youtube, além do Sportv, Band, e BandSports, Motorsport.tv, High Speed Brasil e MAVTV