STOCK CAR: Muggiati aposta em cautela para somar pontos no Uruguai

Pela quarta vez nesta temporada a Stock Car terá um formato diferente ao longo do final de semana. A 10ª e antepenúltima etapa do ano será disputada no Autódromo Victor Borrat Fabini, no Uruguai, com as duas corridas sendo disputadas em um mesmo dia, no sábado, por conta das eleições que acontecem no país vizinho. Ao longo do ano, a principal categoria do automobilismo brasileiro já teve as corridas em dias distintos, conforme o novo regulamento, três corridas em um final de semana, no Velocitta, por conta das condições climáticas e, duas corridas com a mesma duração, em Buenos Aires.

Para o piloto Zezinho Muggiati, a nova configuração vai exigir um cuidado redobrado dos pilotos, ainda mais em um traçado desconhecido para a maioria do grid.

“Com duas corridas no mesmo dia, com um intervalo de 3 a 4 horas entre elas, será preciso tem muito mais cuidado para manter o equipamento, especialmente na corrida 1. Estou bastante motivado para a etapa, para buscar o maior número de pontos e, quem sabe, manter a sequência de resultados entre os 10 primeiros”, aponta Zezinho Muggiati, que leva as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Assim como em Buenos Aires, na etapa passada, Muggiati acredita que a disputa entre veteranos e rookies fica mais equilibrada em uma pista desconhecida. No entanto, a etapa também traz outros desafios para os pilotos.

“Achei uma pista muito desafiadora nos testes que fizemos no simulador. Além disso, temos relatos de que tem bastante areia na pista, por ser uma região de litoral, e a previsão do tempo que aponta chuva e frio em um dia, e calor no dia das corridas. Tudo isso faz com que os ajustes para o carro sejam alterados. Quem se adaptar mais rápido tende a levar a melhor”, afirma o piloto que é vem de bons resultados e soma 308 pontos no campeonato.

A programação em El Pinar terá shakedown e o TL1 na quinta-feira. Na sexta-feira acontece o TL2 e a Classificação, que terá transmissão no youtube da categoria a partir das 15h00. O sábado está reservado para a corrida Sprint, às 9h, e a corrida principal, às 13h40.

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 3º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023. Logo em sua temporada na principal categoria do automobilismo ele já conquistou um pódio de terceiro lugar.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati