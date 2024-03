Stock Car: Melhor estreante, Muggiati celebra top 10 na estreia

O paranaense Zezinho Muggiati foi um dos destaques na abertura da temporada da Stock Car, que teve a primeira prova disputada na tarde deste sábado, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Ele fechou a prova na sétima colocação e foi o melhor entre os pilotos estreantes do ano.

“Acima das expectativas. Logo na primeira etapa consegui passar para a segunda fase do treino classificatório, larguei da primeira fila e liderei uma parte da prova. Acho que foi uma estreia muito boa e que me deixa ainda mais motivado para a sequência”, celebrou o piloto de Curitiba que tem em seu carro as marcas do Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Motorfix, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Após o bom resultado na corrida de estreia, Zezinho terá um domingo de ainda mais expectativa, com a disputa da corrida 2, marcada para 12h. Ele vai largar da 11ª posição e aposta em uma boa estratégia para chegar mais à frente.

“Vou conversar com todo o pessoal da equipe e definir a melhor estratégia. Poupei alguns pushs e temos a questão dos pneus para administrar. Largar no meio desse pelotão de feras também é um desafio enorme. Mas vamos pra cima e bucar o melhor”, comentou.

A corrida deste domingo tem transmissão via streaming no youtube/stockcarchannel, além de transmissões no Sportv e Band.

Resultado Corrida 1

1º – Rafael Suzuki, com 21 voltas em 31min40s171

2º – Julio Campos

3º – Thiago Camilo

4º – Gabriel Casagrande

5º – Bruno Baptista

6º – Ricardo Zonta

7º – Zezinho Muggiati

8º – Lucas Foresti

9º – Ricardo Mauricio

10º – Guilherme Salas

11º – Arthur Leist

12º – Enzo Elias

13º – Nelson Piquet Jr

14º – Cesar Ramos

15º – Rubens Barrichello

16º – Gaetano Di Mauro

17º – Felipe Fraga

18º – Eduardo Barrichello

19º – Felipe Baptista

20º – Lucas Kohl

21º – Gabriel Robe

22º – Gianluca Petecof

23º – Felipe Massa

24º- Raphael Teixeira

25º – Atila Abreu

26º – Caca Bueno

27º – Allam Khodair

Não completou

Daniel Serra

Programação da Etapa

Domingo, 3 de março

10h00 – Visitação aos boxes

12h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)



Stock Car Pro Series, temporada 2024, calendário:

Etapa / Data / Local

1ª – 03/03 – Goiânia (GO)

2ª – 24/03 – Velocitta (SP)

3ª – 21/04 – Interlagos (SP)

4ª – 19/05 – Cascavel (PR)

5ª – 30/06 – Velocitta (SP)

6ª – 28/07 – Goiânia (GO)

7ª – 18/08 – Belo Horizonte (MG) *

8ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

9ª – 06/10 – Argentina

10ª – 27/10 – Velopark (RS)/Uruguai

11ª – 24/11 – Brasília (DF)

12ª – 15/12 – Interlagos (SP)