Stock Car completa segunda etapa da temporada com corrida nesta sexta-feira

Grid de largada e transmissão — A prova desta sexta-feira proporciona um cenário curioso para os pilotos, que viajam para o Autódromo Velocitta já sabendo de antemão a posição de largada para uma das corridas do fim de semana.

Vindo de uma longa jornada correndo nas 24 Horas de Le Mans e, uma semana depois, em Watkins Glen (EUA), Serra (Chevrolet Cruze da Eurofarma RC) vai largar na pole position e terá mais uma chance de triunfar em 2024 depois do duro revés em Cascavel no mês de maio, quando sofreu uma quebra três minutos antes do fim da prova que o levaria à vitória. Ao seu lado, na segunda posição, vai largar Felipe Baptista (Toyota Corolla da Crown Racing), uma das sensações do campeonato.

Ricardo Maurício, que semana passada anunciou que vai deixar a Eurofarma RC ao fim da temporada, vai largar em terceiro na pista onde venceu em outubro de 2023. O tricampeão formará uma pesada segunda fila, com Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time), que assim como Ricardinho tem dois triunfos no Velocitta.

Líder do campeonato, Rafael Suzuki (TMG Racing) sairá do quinto lugar, com Ricardo Zonta (RCM Motorsport) — um dos maiores vitoriosos da Stock Car em Mogi Guaçu, com três primeiros lugares, empatado com Thiago Camilo (Ipiranga Racing) — em sexto no grid.

A corrida que vai complementar a etapa iniciada em março no Velocitta terá transmissão ao vivo via streaming por meio do canal oficial da Stock Car no YouTube, Motorsport.tv, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.



Stock Car Pro Series, etapa 2, Velocitta

Corrida principal (sexta-feira), grid de largada:

1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s288

2º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min31s369

3º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s566

4º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min31s586

5º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s607

6º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min31s640

7º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min31s809

8º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min31s820

9º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s294

10º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 1min31s300

11º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s301

12º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s322

13º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min31s358

14º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s495

15º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min31s570

16º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min31s586

17º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min31s605

18º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min31s720

19º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min31s720

20º – Julio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s760

21º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min32s578

22º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s676

23º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min32s927

24º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min33s994

25º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min38s547

26º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min38s693

27º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min39s101

28º – Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 1min39s605



Corrida Sprint (etapa 2, sábado, 23 de março), resultado oficial:

1º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 20 voltas em 31min33s636

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 1s119

3º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 5s041

4º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 12s343

5º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 12s747

6º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 13s812

7º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 14s371

8º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 14s905

9º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 17s497

10º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 18s363

11º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 20s451

12º – Julio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 21s230

13º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 21s845

14º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 25s566

15º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 27s185

16º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 27s687

17º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 29s701

18º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 30s587

19º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 31s455

20º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 33s538

21º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 34s433

22º – Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 46s486

23º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 55s483

24º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 4 voltas

Não completaram/número de voltas

Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 7 voltas

Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 10 voltas

Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 16 voltas

Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 19 voltas



Programação no Velocitta

Sexta-feira, 28 de junho

08h10 – Stock Series – Shakedown

08h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h15 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

09h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

10h50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

13h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

14h40 – Stock Car Pro Series – Corrida principal – etapa 2 (50 minutos + 1 volta)

16h05 – Stock Series – Treino Livre 2

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação



Sábado, 29 de junho07h50 – Stock Series – Treino Livre 3

08h25 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

10h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

11h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

12h00 – Stock Series – Classificação

12h20 – Visitação aos Boxes

13h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16h00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint – etapa 5 (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 30 de junho08h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h50 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos Boxes

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida principal – etapa 5 – GP Toyota 100 (50 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato*:

1º – Rafael Suzuki, 285 pontos

2º – Ricardo Zonta, 255

3º – Julio Campos, 240

4º – Felipe Baptista, 238

5º – Gabriel Casagrande, 229

6º – Felipe Massa, 228

7º – Enzo Elias, 224

8º – Dudu Barrichello, 214

9º – Lucas Foresti, 199

10º – Thiago Camilo, 193

11º – Bruno Baptista, 191

12º – Guilherme Salas, 190

13º – Ricardo Maurício, 177

14º – Átila Abreu, 174

15º – Cesar Ramos, 150

16º – Rubens Barrichello, 150

17º – Nelson Piquet Jr., 147

18º – Felipe Fraga, 125

19º – Gaetano Di Mauro, 119

20º – Allam Khodair, 103

21º – Marcos Gomes, 94

22º – Daniel Serra, 88

23º – Zezinho Muggiati, 74

24º – Gabriel Robe, 64

25º – Lucas Kohl, 64

26º – Arthur Leist, 63

27º – Gianluca Petecof, 62

28º – Vitor Baptista, 43

29º – Cacá Bueno, 33

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7