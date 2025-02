Stock Car: Cavaleiro Valda define Guilherme Salas e Ricardo Maurício como nova dupla de pilotos para 2025

A equipe Cavaleiro Valda terá dois pilotos de alto nível em seus carros para a nova era de SUVs da Stock Car, que será iniciada nesta temporada. Em 2025, o time liderado por Beto Cavaleiro contará com a experiência de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Ricardo Maurício, e de um dos grandes nomes da nova geração e último vencedor de 2024, Guilherme Salas.

“Fiquei muito feliz com o contato do Beto [Cavaleiro], sempre vi a equipe crescendo nesses últimos anos. Tivemos algumas conversas no passado, mas não conseguimos concretizar. Agora chegou o momento certo”, destacou Salas. “Creio que sou o piloto mais animado e motivado para 2025 na Stock Car, com os novos carros e numa equipe que obteve três vitórias em 2024. O Beto está realizando um dos meus sonhos. Tenho muitos amigos dentro da Cavaleiro e vamos trabalhar duro para brigarmos pelo título”, destacou o piloto de 30 anos, campeão da Stock Light em 2019.

Já Beto Cavaleiro comemorou muito a sua nova dupla. “Estou muito satisfeito com a nossa dupla de pilotos. Ano passado tivemos três vitórias na categoria e esse ano queremos concretizar todo esse trabalho na disputa do título. Os dois pilotos vêm consolidar nossa evolução nos últimos anos”, frisou. “Agora chegou o momento certo de alinharmos todos esses players, com a liderança técnica do Marcos Laborda, um apoio incrível da Pastilhas Valda, que pertence ao grupo Eurofarma, da Rennova, Flexform e Caixa Seguridade, grandes empresas que acreditam muito no nosso trabalho”, destacou.

A temporada terá 12 etapas e começa no próximo dia 4 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).