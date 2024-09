Stock Car: Batida compromete corrida de Massa e carro de Julio quebra antes da largada

A corrida sprint deste sábado no Velopark foi desafiadora para os pilotos do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra. Felipe Massa largou em nono, foi tocado, terminou em oitavo e está momentaneamente na segunda posição da temporada, com 581 pontos, 14 atrás do líder.

“Fui tocado no lado esquerdo na primeira curva, fiquei ‘ensanduichado’ entre dois carros. Felizmente, escapei da confusão, mas com o carro bem desequilibrado não tive muito o que fazer na corrida, a não ser ir até o fim e somar pontos importantes pensando no campeonato. A corrida deste domingo, que vale muitos pontos, vai ser importante até pensando em título lá na frente”, contou Massa, que larga em um bom quarto lugar na corrida longa.

Já Julio Campos, que largaria em segundo, sequer começou a prova, já que o carro quebrou ainda na volta de apresentação. Ainda assim, se manteve na quinta posição da tabela, com 536 pontos.

Rodrigo Guimarães/Vibra

“Quebrou o semi-eixo, uma pena. De positivo, continuamos em quinto no campeonato e temos pneus bons e muitos pushs para irmos para cima amanhã”, disse Julio, que vai largar em 11º.

Com o apoio dos calangos Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras, Massa e Julio largam para a corrida longa no Velopark neste domingo, às 12h30.