Stock Car 2024: Julio Campos fatura pódio na sprint e diminui diferença para o líder

Mesmo debaixo de chuva, que foi apertando ao longo da prova, os pilotos do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, aceleraram forte na corrida sprint deste sábado. Destaque para Julio Campos, que pulou de 10º para terceiro, foi ao pódio e diminuiu de 34 para 30 pontos a diferença para o líder do campeonato, Gabriel Casagrande (857 x 827).

“Fiz o que tinha que fazer hoje. Fui o mais agressivo possível, ganhei muitas posições, cheguei ao pódio e agora é amanhã, largando em terceiro, com o Casagrande em segundo. Coincidentemente, os dois primeiros do campeonato largando juntos e no pelotão da frente”, disse Julio, que fez a festa dos calangos Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras.

Felipe Massa largou em sétimo e terminou em quinto. “Pensando só na corrida, até que foi boa, mas, pensando no campeonato, precisava de um pouco mais hoje. Mas amanhã é outro dia, largando em sexto, vamos para cima em busca do maior número de pontos possível”, afirmou Massa, que está em quinto, com 811 pontos, 46 atrás do líder, e também na disputa pelo campeonato.

Neste domingo, a última e decisiva corrida da temporada, que dará 80 pontos ao vencedor, começa às 14h30.