Stock Car: 2024 Felipe Baptista vence corrida sprint sub chuva em Interlagos

A penúltima prova do campeonato Troféu dos Campeões foi disputada na tarde do último sábado (14), no Autódromo Internacional de Interlagos, e teve dois protagonistas: a chuva, que apareceu minutos antes da largada e ganhou força ao longo da prova, e Felipe Baptista (Crown Racing), que aliou performance e estratégia para vencer pela terceira vez no campeonato a bordo do Toyota Corolla #121.

A corrida sprint da Super Final BRB teve ainda os amigos e conterrâneos Ricardo Zonta (RCM Motorsport) e Julio Campos (Pole Motorsport) compartilhando o pódio do “templo do automobilismo brasileiro”.

Gabriel Casagrande foi outro vitorioso neste sábado em Interlagos. Depois de uma classificação bem-sucedida, na qual conquistou a segunda posição no grid para a corrida principal, o piloto da A.Mattheis Vogel partiu em 11º no alinhamento inicial da prova sprint, mostrou bom desempenho e evoluiu mesmo em meio ao asfalto traiçoeiro em razão da chuva. Casagrande cruzou a linha de chegada na quarta posição, em condição muito favorável para buscar o tricampeonato.

A decisão do título agora se resume a cinco pilotos candidatos ao Troféu dos Campeões. Felipe Massa (TMG Racing, 811 pontos), Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time, 813), Ricardo Zonta (RCM Motorsport, 824) e Julio Campos (827) aceleram neste domingo com chances de buscar um título inédito em confronto direto com o atual campeão. Casagrande corre na prova decisiva da Super Final BRB com 857 e pode ser o mais jovem tricampeão da história da Stock Car. Um sétimo lugar, independente do resultado dos demais oponentes, será o suficiente para o piloto de 29 anos alcançar um feito histórico.

Sábado de emoções

A chuva foi a grande protagonista do princípio de corrida sprint em Interlagos. Mesmo em tal condição, as equipes largaram com a liberdade de abrir a prova com pneus para asfalto seco ou molhado. A direção de prova determinou o início da corrida em regime de safety-car, o que não impediu os pilotos de irem até os boxes para realizar troca de pneus, em cenário de mudança de estratégia.

Gaetano Di Mauro puxou a fila e manteve a liderança com bandeira verde em Interlagos. Se a segurança foi a tônica nas posições da frente, a prova começou bastante agitada na sequência do pelotão, com várias disputas por posição, inclusive com três carros andando lado a lado ao passo em que a chuva apertou. Até que o safety-car voltou a ser acionado após incidente envolvendo os dois carros da Eurofarma RC, de Daniel Serra e Ricardo Maurício.

Naquele instante, Ricardo Zonta era o melhor posicionado entre os finalistas, em segundo, à frente de Felipe Baptista, Rafael Suzuki, Felipe Massa e Dudu Barrichello. Julio Campos era o oitavo, Gabriel Casagrande vinha em 12º e Bruno Baptista aparecia em 17º.

Zonta aproveitou a largada, foi para o tudo ou nada e partiu pra cima de Gaetano antes de o piloto da Cavaleiro Sports rodar com seu Cruze #11. O ex-Fórmula 1 assumiu a dianteira, mas era muito pressionado por Felipe Baptista em grande duelo pela vitória ainda antes da abertura da janela de pit-stop.

O reposicionamento dos pilotos depois dos pit-stops obrigatórios colocou Felipe Baptista na liderança da corrida após o piloto da Crown Racing ter superado Zonta após a parada. O jovem de 21 anos rumou para um triunfo com autoridade diante do caos e da chuva na penúltima prova da temporada 2024. Zonta confirmou o segundo lugar e Julio Campos completou o pódio, em terceiro.

Em corrida baseada na estratégia, Casagrande terminou em quarto depois de ter largado em 11º, finalizando logo à frente de Felipe Massa. Gaetano se recuperou do revés no início da prova para garantir o sexto lugar, à frente de Dudu Barrichello, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Arthur Leist, décimo nesta tarde de chuva em São Paulo. Menção também a Bruna Tomaselli, que fez sua corrida de estreia na Stock Car e terminou no top-20.

Os melhores do sábado

O vencedor da tarde destacou a forte performance do seu Toyota Corolla mesmo em condições bem complicadas, com uma chuva que aumentou de intensidade durante a prova. “Foi uma corrida realmente muito boa e fiquei feliz demais com esse desempenho. Mostramos que andamos rápido em qualquer condição. Amanhã vamos buscar mais uma vitória para fechar o ano com chave de ouro”, disse.

Ricardo Zonta também destacou o resultado. Ainda que a vitória tenha escapado, o experiente curitibano salientou a chance de ir para a última corrida do ano com possibilidade de ser campeão da Stock Car pela primeira vez. “Estou bem feliz hoje. Não sabíamos o que aconteceria com a chuva. Até a entrada dos boxes estava em primeiro. Mesmo assim estou feliz por estar em segundo, e com o pódio permanecemos na briga pelo título. Vamos pra briga amanhã”. No confronto que trava diretamente com outros dois paranaenses, Julio Campos enfatizou: vai lutar até o fim. “Vamos depender muito dos resultados do Gabriel amanhã, mas vamos pra cima”.

E Gabriel Casagrande descreveu o sentimento depois de enfrentar uma corrida desafiadora e, nas suas palavras, também bastante divertida. “Gosto muito de andar na chuva. Aqui em Interlagos é sempre diferente. Foi uma corrida conturbada, tensa, alguns pilotos com pneus slicks e outros com pneus de chuva, tive de desviar de algumas batidas, também. Mas foi uma escalada e tanto para largar de 11º e terminar em quarto. Fizemos muitos pontos, o que era a nossa meta. Amanhã, largando em segundo, vamos buscar a vitória e temos um bom carro para isso, no seco e no molhado. Um pódio já seria legal. Uma vitória? Maravilhoso. Mas o mais importante é levar mais um título da Stock Car”, completou o líder do campeonato.

Quem será o campeão?

O dono do título da temporada 2024 da Stock Car, marcando assim o desfecho da “era Sedan” de carros da categoria, será conhecido neste domingo. A decisiva e derradeira disputa do calendário terá início às 14h: a corrida principal terá 50 minutos de duração e Guilherme Salas pole position.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 12, Super Final BRB, Autódromo de Interlagos

1º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 16 voltas em 33min31s418

2º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 4s411

3º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 6s510

4º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 8s137

5º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 10s590

6º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 10s852

7º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 12s707

8º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 13s324

9º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 17s063

10º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 19s722

11º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 23s732

12º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 24s648

13º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 25s872

14º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 26s770

15º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 49s472

16º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 52s301

17º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 59s199

18º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 1min02s351

19º – Bruna Tomaselli (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 1min04s184

20º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 1min05s388

21º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 1min07s174

22º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 1min08s217

23º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 1min19s918

24º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 1min23s660

25º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 1min25s621

26º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 1 volta

27º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 3 voltas

28º – Witold Ramasauskas (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 4 voltas

Não completou

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze)

Programação em Interlagos, Super Final BRB

Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato (top-10)*

1º – Gabriel Casagrande, 857 pontos

2º – Julio Campos, 827

3º – Ricardo Zonta, 824

4º – Dudu Barrichello, 813

5º – Felipe Massa, 811

6º – Felipe Baptista, 769

7º – Bruno Baptista, 757

8º – Rafael Suzuki, 731

9º – Daniel Serra, 715

10º – Felipe Fraga, 669

*pontuação extraoficial