STM recebe postos de atendimentos do Procon-SP com orientação sobre a Black Friday

Com o objetivo de orientar os passageiros sobre as ofertas da Black Friday, que acontecerá em 29 de novembro, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em parceria com o Procon-SP, levará nos dias 22 e 29/11, postos de atendimento para as estações Tatuapé (CPTM), Sacomã (Metrô) e no Terminal Metropolitano Jabaquara (EMTU).

Nos dias 22 e 29 de novembro, das 9h às 15h, os passageiros poderão tirar dúvidas e formalizar reclamações com especialistas do órgão de defesa nos postos de atendimento disponíveis nas duas estações e no terminal intermunicipal dos transportes metropolitanos.

A Black Friday, ação de grandes promoções, surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de fortalecer as vendas de final de ano. Realizada na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças, que ocorre sempre na 4º quinta-feira de novembro. No Brasil, a Black Friday também foi adotada como uma data de promoções e descontos, geralmente no mesmo dia que nos EUA. A Black Friday é conhecida por atrair muitos consumidores, mas também é marcada por polêmicas, e popularmente chamada como “Black Fraude”, porque algumas lojas aumentam os preços antes da data para depois oferecerem “descontos”. Pensando em amparar e auxiliar os consumidores, a STM e o Procon-SP uniram-se para levar postos de atendimento para os transportes metropolitanos.

Serviço – Atendimento aos consumidores

Data: 22 e 29/11

Horário: 9h às 15h

Locais: Estações Tatuapé (CPTM) e Sacomã (Metrô) e Terminal Metropolitano Jabaquara (EMTU)