STM promove ações em alusão ao Novembro Azul

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, promove ações em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Uma exposição informativa ocupará, do dia 18 a 29 de novembro, as estações Sé, do Metrô, Palmeiras-Barra Funda, da CPTM, e Terminal Metropolitano Diadema, da EMTU.

Este ano, a campanha tem como tema central “Saúde do Homem, Cada Passo Conta”, que mostra como os homens podem sair do labirinto da dúvida com informação e cuidado. A mensagem da campanha é destacada nos cartazes que mostram a jornada do paciente em dez passos, ilustrando de forma educativa desde a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, até a reabilitação e cuidados paliativos do câncer de próstata, assim como a questão do acesso à saúde.

Outra ação fruto da parceria é a realização de palestras para colaboradores da CPTM e EMTU com o intuito de informar sobre o tema. O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre os homens no Brasil, sendo a segunda maior causa de morte pela doença nessa população. Há 13 anos o Instituto Lado a Lado pela Vida criou o Novembro Azul – campanha anual dedicada à conscientização da saúde masculina, em especial ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Desde então, a campanha tem aberto espaço para outras questões de saúde masculina, incentivando um olhar integral sobre o autocuidado e a busca por acompanhamento médico regular, além da orientação sobre os seus direitos.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), 62% dos homens só procuram ajuda médica quando a dor é insuportável. De acordo com Marlene Oliveira, fundadora e presidente do LAL, o objetivo da campanha deste ano é incentivar o autocuidado para que os homens fiquem atentos aos fatores de risco e salientar que cada passo conta nessa jornada. “O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, tem grande chance de cura. O que não pode acontecer é, por preconceito, não buscar ajuda médica, deixar de se cuidar”, enfatiza.