STM e CPS proporcionam oficina de biografia para estudantes na Estação Corinthians-Itaquera 

Em celebração ao Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro, uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o Centro Paula Souza (CPS) proporcionará a estudantes de Ensino Médio da Escola Técnica Estadual (Etec) Itaquera II, uma oficina de biografia, ministrada pelo jornalista, pesquisador e escritor, Gonçalo Júnior, na Estação Corinthians-Itaquera, da CPTM.

O evento ocorrerá nesta quarta-feira (30/10), das 11h às 13h, na área paga da estação e também será aberto ao público geral, sem necessidade de inscrição prévia.

Gonçalo é autor de mais de 40 obras literárias que abordam temas da cultura brasileira e estrangeira, destacou-se com trabalhos como ‘Garota Fenomenal’, a recente biografia da cantora Celly Campello, além de ‘A Guerra dos Gibis’, ‘Famigerado!’ e ‘É uma pena não viver’.

A iniciativa visa incentivar os estudantes e interessados em aprimorar a arte da escrita e, potencialmente, seguir carreira como escritores. O evento tem como objetivo fundamental inspirar e capacitar os participantes, reforçando a importância da leitura e escrita em suas vidas.

Dia Nacional do Livro – Celebrado no dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro é uma homenagem à Biblioteca Nacional do Brasil, fundada nesse mesmo dia em 1810, com a mudança do acervo da Real Biblioteca Portuguesa para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil.

Serviço

Oficina de biografia

Estação Corinthians-Itaquera (CPTM)

Data: 30/10

Horário: 11h às 13h

Endereço: Rua do Contorno, 60 – Vila Campanela – São Paulo – SP