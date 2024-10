STM e Centro Paula Souza proporcionam oficina de biografia para estudantes na Estação Corinthians-Itaquera da CPTM

Em celebração ao Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro, uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o Centro Paula Souza (CPS) proporcionará a estudantes de Ensino Médio da Escola Técnica Estadual (Etec) Itaquera II, uma oficina de biografia, ministrada pelo jornalista, pesquisador e escritor, Gonçalo Júnior, na Estação Corinthians-Itaquera, da CPTM.

O evento ocorrerá nesta quarta-feira (30/10), das 11h às 13h, na área paga da estação e também será aberto ao público geral, sem necessidade de inscrição prévia.

Gonçalo é autor de mais de 40 obras literárias que abordam temas da cultura brasileira e estrangeira, destacou-se com trabalhos como ‘Garota Fenomenal’, a recente biografia da cantora Celly Campello, além de ‘A Guerra dos Gibis’, ‘Famigerado!’ e ‘É uma pena não viver’.

A iniciativa visa incentivar os estudantes e interessados em aprimorar a arte da escrita e, potencialmente, seguir carreira como escritores. O evento tem como objetivo fundamental inspirar e capacitar os participantes, reforçando a importância da leitura e escrita em suas vidas.

Dia Nacional do Livro – Celebrado no dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro é uma homenagem à Biblioteca Nacional do Brasil, fundada nesse mesmo dia em 1810, com a mudança do acervo da Real Biblioteca Portuguesa para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil.

Serviço

Oficina de biografia

Estação Corinthians-Itaquera (CPTM)

Data: 30/10

Horário: 11h às 13h

Endereço: Rua do Contorno, 60 – Vila Campanela – São Paulo – SP



Secretaria dos Transportes Metropolitanos – A STM tem como missão a formulação de políticas públicas que assegure a mobilidade urbana integrada, segura, acessível e sustentável para concretização do direito social do acesso ao transporte. A Pasta é referência no planejamento e na gestão do transporte metropolitano de passageiros que, diariamente, transporta cerca de 8,5 milhões de pessoas, na média dos dias úteis. Vinculadas à STM, estão a CPTM, a EMTU, o Metrô, além da Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado.



Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 340 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).