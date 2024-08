STJD pune Veiga com suspensão, mas meia não desfalca o Palmeiras; entenda

Raphael Veiga foi punido pelo STJD com um jogo de suspensão pelo empurrão em Garro, durante o jogo entre Palmeiras e Corinthians disputado no dia 1º de julho, pelo Brasileiro. No entanto, o meia não será desfalque da equipe contra o Athletico-PR, neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

ENTENDA O CASO

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou nesta quinta-feira (29) a expulsão de Veiga no clássico e ele pegou a pena mínima. O STJD avaliou que Veiga é um jogador que raramente é expulso e que não tem problemas de disciplina, sendo assim foi punido com apenas um jogo de suspensão.

Suspensão já foi cumprida, e Veiga pode voltar ao time contra o Athletico-PR. O jogador não entrou em campo na goleada por 5 a 0 contra o Cuiabá no último fim de semana.

Veiga foi denunciado por “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente” e “desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”.

O Palmeiras também aguarda o julgamento de Zé Rafael pela briga com Rodrigo Nestor, no jogo contra o São Paulo. O meio-campista corre o risco de perder até 12 partidas.

O LANCE

Depois de um drible de Estêvão no clássico com o Palmeiras em vantagem, Rodrigo Garro foi “cobrar” a joia palmeirense. Raphael Veiga viu a cena e deu uma peitada nas costas do argentino, que caiu no chão. Houve um tumulto durante a confusão, e depois de apartar a briga, Daronco aplicou o vermelho para Veiga, e o amarelo para Garro.