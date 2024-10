STJD barra Inter e Fortaleza em ação do São Paulo que pede anulação de jogo

Internacional e Fortaleza tentaram entrar na discussão jurídica envolvendo o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense. Mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) barrou.

O Fortaleza está em terceiro no Brasileiro. O Inter, sétimo. Ambos queriam contribuir para que o pedido do São Paulo não fosse aceito, conforme manifestações entregues ao STJD.

Só que o relator do processo que tramita no Pleno, o auditor Rodrigo Aiache, entendeu que os dois clubes não têm ligação direta com o caso.

“A mera condição de partícipe em competição disputado no formato de liga não constitui vinculação direta com o objeto do processo”, disse Aiache, no despacho emitido na última segunda-feira, ao qual a reportagem teve acesso.

O Fluminense, por ser o adversário do São Paulo na partida em questão, já atua no caso oficialmente, com manifestações nos autos e sustentação oral do advogado na tribuna.

JULGAMENTO CONTINUA SEXTA

O STJD marcou para sexta-feira (11) o julgamento do pedido de anulação do São Paulo.

O clube alega que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro de direito – isto é, um erro contrário à regra do jogo- ao não apitar e permitir a construção do lance do gol do Fluminense. Thiago Silva chegou a colocar a mão na bola e bateu uma falta para a qual o árbitro deu vantagem.

Uma discussão anterior ao mérito da questão é se o São Paulo usou os procedimentos corretos, nos prazos devidos, para fazer esse pleito.

O julgamento foi interrompido no STJD porque a auditora Antonieta Silva pediu vistas. Até o momento, dois auditores tinham votado contra a aceitação do processo do São Paulo, antes mesmo de analisar o mérito.

O auditor Rodrigo Aiache tinha votado por receber o processo, mas, no mérito, negar a anulação de partida.

Ou seja, ao fim das contas, são três votos contrários ao que deseja o São Paulo.