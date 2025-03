STJ enfrenta novos ataques cibernéticos e reforça medidas de segurança

Nos últimos dois dias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) experimentou uma série de ataques cibernéticos, resultando em instabilidade no acesso ao seu portal por parte dos usuários.

Em comunicado oficial, a instituição confirmou ter detectado e neutralizado as tentativas de invasão antes que pudessem impactar o funcionamento normal de seus sistemas.

A nota do STJ declara: “Identificamos tentativas de ataque cibernético nesta terça-feira (4), todas bloqueadas por nossas ferramentas de prevenção a invasões. Os sistemas do tribunal permaneceram operacionais”.

Desde a manhã da última terça-feira, durante o carnaval, usuários que tentaram acessar o portal do STJ foram redirecionados para uma página de validação prévia, um passo necessário antes de conseguir acessar o site.

Segundo informações do setor tecnológico do tribunal, essa medida visa prevenir que o portal sofra interrupções devido a ataques do tipo “Negação de Serviço” (DoS), que inundam os servidores com um volume excessivo de solicitações, tornando-o inacessível.

O STJ esclareceu: “Para enfrentar essa situação, ativamos protocolos como a validação de acesso para usuários humanos. Isso pode resultar em lentidão, mas não compromete a operação do portal e seus serviços”.

Na quarta-feira (5), a Agência Brasil conseguiu acessar o portal, embora tenha enfrentado múltiplas verificações de segurança durante sua navegação.

Ao tentar utilizar o sistema público de busca por processos, muitas tentativas resultaram em erros, impossibilitando o acesso à página. Contudo, outros serviços, como o peticionamento eletrônico e a busca jurisprudencial, funcionaram sem problemas.

Este não é o primeiro episódio em que o STJ se torna alvo de ataques hackers. Em setembro do ano passado, os sistemas da corte foram paralisados temporariamente. Em 2020, uma ofensiva cibernética afetou significativamente os julgamentos e comprometeu a funcionalidade dos sistemas judiciais por aproximadamente cinco dias.