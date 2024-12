STJ encerra processos da Lava Jato contra José Dirceu

Na última terça-feira, 17 de outubro, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu encerrar os processos da Operação Lava Jato que envolviam o ex-ministro José Dirceu. Essa decisão foi atingida à anulação das condenações de Dirceu pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes , em outubro. A análise dos casos ficou a cargo dos tribunais inferiores, que deveriam determinar se os processos poderiam ser reiniciados.

Durante a sessão, três processos foram julgados sob a relatoria da ministra Daniela Teixeira . Em dois deles, o STJ concluiu a prescrição dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, já que o prazo para processamento do Dirceu havia expirado. O terceiro caso envolve a anulação de atos do ex-juiz Sergio Moro , relacionado a uma ação na qual Dirceu já havia sido absolvido em primeira instância. A relatora destacou que suas decisões estariam alinhadas com as orientações do STF, sobre quais casos deveriam ser encaminhados à Justiça Eleitoral e sobre possíveis suspeitas envolvendo autoridades que atuaram nas investigações.

Além disso, a Quinta Turma manteve a revogação da tornozeleira eletrônica do ex-governador Sérgio Cabral e negociou um pedido da defesa do ex-ministro Antonio Palocci para desbloquear bens no valor de R$ 35 milhões.

É importante ressaltar que a anulação das condenações permitiu ao Dirceu retomar seus direitos políticos , já que ele não está mais sujeito à Lei da Ficha Limpa . A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão , que será comprovada pela Segunda Turma do STF.

A sequência de decisões enfatiza o impacto contínuo da Operação Lava Jato no sistema judiciário brasileiro e destaca questões cruciais sobre justiça e responsabilização em casos de corrupção.