STJ detalha acusações contra Solange Alves, mãe de Deolane

Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra, é acusada de ligação com o tráfico de drogas, jogos ilícitos, lavagem de dinheiro e transações financeiras suspeitas. Os detalhes estão descritos em decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Splash teve acesso ao documento e detalha as acusações. As informações do STJ estão baseadas em relatórios técnicos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e uma representação da Polícia Civil de Pernambuco.

Tráfico de drogas é citado como uma das fontes que originariam os recursos supostamente usados para lavagem de dinheiro. Ela também seria uma das principais beneficiadas e operadoras de um esquema de exploração de jogos físicos e online.

Solange teria movimentado valores acima da capacidade financeira declarada. O documento destaca uma série de transações financeiras suspeitas, como: alta fragmentação de valores; rápida evasão de recursos; valores arredondados sem justificativa; uso de contas de empresas intermediadoras de pagamento; e mensagens Pix suspeitas.

Fragmentação de valores. As movimentações de Solange se davam com a divisão de grandes valores em transações menores para diversas pessoas.

Evasão de recursos. Após a fragmentação, os recursos eram rapidamente movimentados para outras contas. Segundo as investigações, o objetivo seria dificultar a identificação da origem e destino do dinheiro.

Valores arredondados. As transações financeiras frequentemente apresentavam valores arredondados sem uma justificativa. A prática poderia indicar um padrão para suposta lavagem de dinheiro.

Mensagens Pix suspeitas. A mãe de Deolane recebia mensagens com descrições como “pagamento 50% publicidade Kayky Bezerra” e “segunda parte Kayky Bezerra”. Segundo o documento do STJ, as mensagens podem indicar a utilização da conta para movimentação de recursos para terceiros.

Solange segue presa preventivamente na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE). A prisão foi mantida após o STJ negar pedido de habeas corpus feito pela defesa da empresária. Ela ainda não foi julgada pelo TJ-PE.

FILHA NEGA ENVOLVIMENTO DA MÃE

Daniele Bezerra, irmã de Deolane, apareceu aos prantos após a mãe ter o nome citado por suposto envolvimento em “atividades relacionadas ao tráfico de drogas”. ‘Isso é um absurdo muito grande. Quero falar pra vocês que quem tá aqui falando não é mais a doutora Daniele. Quem tá aqui falando pra vocês é a Daniele, mãe, filha, irmã. Quem tá aqui falando pra vocês é uma pessoa desesperada”, disse a advogada, no Instagram.

Advogada fez um apelo para que o nome da mãe seja preservado. “A gente não aguenta mais. Parem. Se um dia algum de vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vocês vão falar coisas que não queriam falar, pelo desespero. Pelo desespero de ter uma mãe presa”.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que não pode comentar as informações porque o processo está em segredo de justiça. “Todas as diligências judiciais que envolvem as pessoas da Operação Integration tramitam em segredo de justiça. Por esse motivo, informações não podem ser repassadas”, disse o TJ, em contato com a reportagem.

INVESTIGAÇÃO

Deolane Bezerra e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho -que é ilegal no Brasil- para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que “mantém plena confiança na Justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas”.