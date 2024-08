STJ abre concurso com salário de R$ 12.455,30

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) anunciou um novo concurso para o cargo de analista judiciário, com exigência de nível superior. Serão vagas para cadastro de reserva e, segundo o edital, o salário oferecido é de R$ 12.455,30.

As inscrições serão abertas no dia 30, a partir das 10h e vão até 20 de setembro às 18h. A taxa de R$ 120 poderá ser paga até 11 de outubro.

Já é possível consultar o edital com outras informações no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), responsável por organizar a seleção.

As provas devem ocorrer em 1º de dezembro e serão realizadas em Brasília, no Distrito Federal. Será uma etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, com provas objetivas, com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos e discursivas. Também haverá teste de aptidão física (TAF) para os candidatos para a especialidade de inspetor da polícia judicial.

Os candidatos concorrem às áreas administrativa (sem especialidade; inspetor da polícia judicial), de apoio especializado (análise de sistemas de informação; arquitetura; biblioteconomia; comunicação social; contadoria; enfermagem; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia mecânica; medicina – ramo cardiologia; medicina – ramo clínica geral; medicina – ramo ortopedia; odontologia; pedagogia; psicologia; suporte em tecnologia da informação e judiciária (sem especialidade).

Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 6 de dezembro e a divulgação do edital de resultado final das provas objetivas e do resultado provisório na prova discursiva ocorrerá no dia 10 de janeiro, no site oficial do concurso.

Segundo o edital, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e candidatos indígenas terão uma cota de 3%.