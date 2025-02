STF retoma julgamento sobre operações policiais no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (05), o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, que trata das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A ação, que resultou em uma liminar restringindo a atuação das forças de segurança no estado, será agora analisada em seu mérito. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL/BR), representada por seu vice-presidente jurídico e presidente da ADEPOL/RJ, Dr. Wladimir Sérgio Reale, tem sido uma das vozes mais críticas à decisão, destacando que a medida agravou o domínio do crime organizado e intensificou a violência nas comunidades.

Críticas à liminar e seus efeitos no Rio de Janeiro

A ADEPOL/BR sustenta que a liminar, ao restringir as operações policiais, beneficiou diretamente as facções criminosas, que expandiram seu controle territorial e aumentaram sua influência. “A ação ajuizada acabou por dificultar a atuação da segurança pública nas inúmeras comunidades conflagradas no Rio de Janeiro, dominadas por organizações criminosas”, afirma a entidade.

Presença de Dr. Wladimir Sérgio Reale no STF

Dr. Wladimir Sérgio Reale estará presente no Plenário do STF para reforçar os argumentos da categoria contra a influência de ONGs que contribuíram para a decisão que dificultou o combate ao narcoterrorismo no Rio de Janeiro. “Dr. Reale estará fisicamente no Plenário do STF, defendendo argumentos decisivos contra manifestações deturpadas de ONGs que levaram a uma decisão liminar no STF, agravando o cenário de conflito narcoterrorista vigente no Rio de Janeiro e prejudicando milhões de pessoas – a imensa maioria, cidadãos moradores das áreas conflagradas”, complementa a ADEPOL/BR.

Expectativa pela decisão dos Ministros do STF

A entidade espera que os Ministros do Supremo Tribunal Federal considerem os argumentos apresentados pela ADEPOL/BR, em prol da coletividade e da segurança pública do Rio de Janeiro. “Esperamos que os Ministros do STF encarecidamente considerem os argumentos da Adepol do Brasil, haja vista a realidade extremamente grave que se verifica naquele município, com efeitos em todo o país”, finaliza a entidade.