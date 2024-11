STF mantém maioria para prisão de Robinho por estupro

O Supremo Tribunal Federal (STF) avançou significativamente nesta sexta-feira, 22 de novembro, no julgamento referente à manutenção da prisão do ex-jogador de futebol Robinho. Em sessão realizada no plenário virtual, a Corte alcançou uma maioria de 6 votos a 1 favoráveis à continuidade de sua detenção.

Robinho encontra-se atualmente recluso na Penitenciária II de Tremembé, localizada no interior do estado de São Paulo. Ele cumpre pena em decorrência de condenação por estupro de uma mulher albanesa, crime ocorrido na Itália.

Apesar da maioria já consolidada, o processo de votação permanece em aberto. Os ministros do STF têm até a próxima terça-feira, dia 26 de novembro, para registrar seus votos no sistema virtual, podendo assim alterar ou confirmar o desfecho preliminar do julgamento.