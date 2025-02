STF anula processos da Lava Jato contra ex-ministro Antonio Palocci

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, anulou, nesta quarta-feira (19), os processos abertos contra o ex-ministro Antonio Palocci pela Operação Lava Jato.

Toffoli considerou que o ex-juiz Sergio Moro, hoje senador pelo Paraná, foi parcial ao proferir sentenças contra os réus da Lava Jato. Moro era juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba.

O ministro do STF afirmou que a parcialidade de Moro nos processos extrapolou todos os limites e representou um conluio com o Ministério Público para inviabilizar a ampla defesa do acusado.

Com a decisão, todos os procedimentos de Moro contra Palocci serão anulados. Apesar disso, o acordo de delação premiada assinado por Palocci será mantido.

Antonio Palocci foi condenado, em 2017, por um esquema de corrupção que beneficiou a construtora Odebrecht em contratos com a Petrobras.