Stephan Barcha é quinto no concurso de saltos do hipismo em Paris

A final do concurso de saltos individuais fechou as disputadas do hipismo na Olimpíada de Paris. O o brasileiro Stephan de Freitas Barcha terminou na quinta colocação, montando a égua Primavera. A competição da modalidade foi realizada em uma arena montada nos jardins do icônico Palácio de Versalhes, um dos principais pontos turísticos da França. Os 30 conjuntos classificados para a final precisavam saltar 14 obstáculos, com 1,65 metro de altura cada, dentro do limite de 84 segundos.

Barcha foi o 19º cavaleiro a se apresentar, e completou o percurso um tempo excelente (80s07), a segunda melhor marca de toda a competição. Mas o conjunto brasileiro cometeu uma falta e foi penalizado em quatro pontos, ficando de fora da briga pelo pódio.

2 disse o cavaleiro carioca, em declaração à Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).

Participando da oitava edição de Jogos Olímpicos da carreira, o cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando o cavalo Major Tom, também participou da final dos saltos. O conjunto cometeu faltas em sequência logo no início e o cavaleiro decidiu não continuar na disputa. Pessoa acumula três medalhas olímpicas: um ouro (Atenas 2004) e dois bronzes (Atlanta 1996 e Sidney 2000).

Três conjuntos terminaram o percurso sem faltas e disputaram a medalha de ouro no chamado jump-off, a rodada desempate. O campeão olímpico foi Christian Kukuk, da Alemanha, montando o cavalo Checker 47. Ele foi o único a zerar o novo percurso. Steve Guerdart, da Suíça, foi o medalhista de prata e Maikel Van Der Vleuten, da Holanda, conquistou o bronze.