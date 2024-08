Startups voltadas à cidadania e transparência serão aceleradas com programa da CERTI e SEBRAE 

Com lançamento oficial de seu edital no dia 14 de agosto durante o Startup Summit, em Florianópolis, o programa CitzTech chega a sua segunda edição e abre suas inscrições. A iniciativa irá selecionar e acelerar 80 startups do setor das chamadas govtechs e civictechs, empresas que desenvolvem soluções tecnológicas para o governo e que promovem a cidadania e possibilitam um acompanhamento das ações da gestão pública de modo mais próximo, transparente e inovador. A ação é promovida pela Fundação CERTI e SEBRAE, em parceria com o LabHacker – Laboratório de Inovação Cidadã da Câmara dos Deputados e o UK-Brazil Tech Hub, iniciativa do Governo do Reino Unido.

Com abrangência nacional e duração estimada de cinco meses, o CitzTech é destinado a startups que promovem a cidadania por meio de soluções tecnológicas. “A expectativa é de que as empresas descubram como suas soluções podem ganhar escala por meio de vendas públicas, ganhem visibilidade no mercado, se conectem a potenciais investidores e estabeleçam parcerias com outras instituições para ampliar seu impacto na sociedade de forma inovadora, ampliando as oportunidades de sucesso”, explica Fernanda Konradt de Campos, diretora executiva do Centro de Empreendedorismo Inovador da CERTI.

O programa será divido em duas etapas. A primeira dedicada a inscrição e capacitação, e a segunda para aceleração – composta por três fases: validação, onde 40 startups serão selecionadas; evolução, em que apenas 20 avançarão no programa; e conexão, em que as startups vencedoras terão acesso a mentorias especializadas e se apresentarão no evento de encerramento. Para participar, as startups deverão apresentar um projeto inovador e com potencial de impacto que esteja alinhado aos temas do programa listados no edital.

Inovação, tecnologia e empreendedorismo para transformar a sociedade – este é o conceito do programa que promove o networking com atores estratégicos do ecossistema de inovação e tem entre seus principais benefícios um conjunto de capacitações online, workshops, mentorias e atividades práticas para guiar os participantes em suas jornadas empreendedoras. “No CitzTech cada startup poderá conhecer melhor seu modelo de negócios e vislumbrar parceiros no setor público e privado para viabilizar e transformar as relações da sociedade com o poder público”, ressalta Frederico Schmidt Campos, gestor de projetos do LABHacker.

Responsável pelo desenvolvimento de metodologias aplicadas nacionalmente, por meio de programas como InovAtiva e Centelha, a CERTI contribuirá também para o CitzTech com seu know-how em programas de empreendedorismo inovador, estabelecendo conexões das empresas participantes com mentores especializados e investidores.

As inscrições podem ser feitas entre 14 de agosto e 13 de setembro pelo site: www.citztech.com.br. Podem se inscrever times de até cinco integrantes, residentes no Brasil e maiores de 18 anos.

Lançamento do Edital

Data: quarta-feira, 14/08, às 15h

Palestra: ‘Inovação e empreendedorismo promovendo a cidadania’ (Fernanda Konradt de Campos, diretora executiva do Centro de Empreendedorismo Inovador da CERTI)

Local: Estande da CERTI, no Startup Summit, em Florianópolis (Centro Sul)