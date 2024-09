Startups: edital de R$ 16 milhões da Petrobras está aberto para envio de propostas

A Petrobras abriu nesta terça-feira, 24 de setembro, o prazo para envio de propostas para o edital voltado às startups, dentro do Programa Petrobras Conexões para Inovação. No valor de R$ 16 milhões, a seleção nacional traz desafios na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em particular no campo da integridade de ativos. As inscrições ficam abertas até 23 de outubro.

Dentro do Conexões para Inovação, o módulo Startups é uma parceria entre a Petrobras e o Sebrae para desenvolver soluções e modelos de negócios de startups e pequenas empresas inovadoras por meio de projetos de inovação. Ao final do processo seletivo, as empresas vencedoras podem receber valores de até R$ 1 milhão — para os desafios soft tech, como desenvolvimento de softwares — ou até R$ 2 milhões para os deep tech, para elaboração de hardware e materiais, por exemplo.

Em contato com as áreas técnicas e de negócios, as pequenas empresas estarão imersas em grandes desafios da indústria e em cocriação de tecnologia de ponta. “A Petrobras é uma das principais investidoras em inovação aberta do país, com cerca de R$ 54 milhões aportados no módulo Startups desde a sua criação em 2019”, afirmou Renata Baruzzi, diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras.

“As empresas selecionadas recebem suporte financeiro e apoio do corpo técnico da Petrobras para teste e qualificação das soluções inovadoras e o projeto pode ser escolhido para uma etapa de implantação. Além disso, têm acesso a ambiente de teste real na indústria de óleo, gás e energia e, como o edital é de inovação aberta, ao final do processo, o produto ou tecnologia desenvolvido pode ser escalado para o mercado”, ressaltou.

O módulo Startups nasceu para ser a ponte entre a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a chegada da tecnologia ao mercado. Contudo, tornou-se um processo de “Venture Building”, ou seja, criação de novos negócios inovadores. Além da titularidade compartilhada dos produtos desenvolvidos, o grande ganho previsto para a Petrobras vem da “implantação tecnológica”, a partir da solução dos desafios propostos e da sua perenização com o fornecimento pleno.

“Com essa parceria, o Sebrae possibilita que pequenos negócios se integrem de maneira eficaz ao processo de inovação aberta da Petrobras, desenvolvendo tecnologias e inovações que trazem impactos positivos para a cadeia produtiva de energia, petróleo e gás. Ao longo da execução dos projetos de P&D, o Sebrae acompanha de perto as startups, oferecendo suporte em gestão e promovendo ações que aumentam a competitividade e o acesso a mercados das empresas que participam do programa”, destaca o diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick.

Desde o início do módulo, há cinco anos, a Petrobras já estabeleceu parcerias com 53 startups de dez estados. Ao todo, são 63 projetos — algumas startups foram selecionadas em mais de um edital — com taxa de continuidade (novos contratos de P&D, fornecimento e investimento) de 30%, resultado muito acima da média de mercado.

O percentual considera apenas os contratos celebrados com a Petrobras, mas algumas startups já firmaram contratos com outras grandes empresas do setor. As brasileiras Vidya Technology (Paraná) e a Pix Force (Rio Grande do Sul) são exemplos. Atualmente, além de atender o mercado brasileiro, já exportam tecnologias desenvolvidas no âmbito do módulo Startups.