Startup de São Caetano do Sul transforma coleta de resíduos em moeda digital 

Fundada em 2019 em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a Recicla.se criou uma solução abrangente para a gestão de resíduos e o descarte ambiental. Por meio de um modelo de assinatura personalizado, atende clientes de diversos perfis e lida com qualquer quantidade de materiais. É a única no Brasil a certificar empresas e instituições governamentais, as quais recebem tokens de carbono como reconhecimento pelo impacto positivo gerado que funcionam como criptoativos ou moedas digitais e podem até mesmo ser vendidos. Com R$ 500 mil investidos no desenvolvimento do projeto, hoje possui valuation de R$ 7,1 milhões.

Aberta para investimentos externos, pretende captar R$ 700 mil com a ajuda da Leonara Ventures em troca de uma participação de 10% na startup. A Recicla.se possui uma carteira composta por 47 clientes e tem a ambição de alcançar 70 até o final de 2023, visando a um faturamento total de R$ 300 mil. Nos próximos três anos, espera aumentar tanto o valor de mercado quanto o faturamento, chegando na casa dos R$ 15 milhões.

IA em ação

A plataforma utiliza inteligência artificial para criar propostas de planos de assinatura personalizados, facilitando o acesso e proporcionando uma experiência mais eficiente aos clientes. Além disso, simplifica o processo de contratação de serviços, garantindo que seja feito de maneira fácil e segura.

Conforme relata o CEO da Recicla.se, Matheus Vitor, a parceria estabelecida com a Leonora Ventures visa impulsionar o crescimento da startup. “Ambas as empresas comprometem-se em colaborar para o desenvolvimento sólido da Recicla.se, tornando-a progressivamente mais atrativa para investidores futuros”, compartilha.

A Leonora Ventures é uma venture builder que age de forma estratégica em todo o processo para alavancar negócios. “Nosso foco é ajudá-los com vendas, marketing, no setor jurídico e com táticas de funding para chegarmos aos melhores resultados”, destaca a CEO da Leonora Ventures, Ana Debiazi.